懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

▲姐姐倒車撞倒懷孕妹妹，造成母子俱亡的悲劇。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生令人心碎的車禍意外，一對姐妹在馬路旁準備停車時，因為姐姐不熟悉倒車的關係，於是請懷孕的妹妹下車幫忙指揮，不料姐姐在踩下油門的那刻不慎撞倒對方，當場讓妹妹與其腹中胎兒雙雙殞命。目擊者表示，撞倒人的女子事後坐在地上崩潰大哭，並且淒厲吶喊「救命啊！」讓人看得十分心疼。

▼許多人都被車子發生碰撞時的巨響嚇到。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在廣東省江門市的鳳凰商業街上，19日下午2點多突然傳出一聲巨響，嚇得附近店家和居民趕緊出來查看。影像顯示，一輛小轎車在倒車時，撞倒了待在一旁的懷孕女子，被撞女子面色慘白流出大量鮮血，躺在馬路中央一動也不動，肇事的女駕駛則抱頭痛哭，不斷大聲求救。

目擊者說，駕駛和孕婦之間是姊妹關係，一開始大家還以為是孕婦羊水破了，所以痛倒在地上，之後才驚覺大事不妙，立刻幫忙報警；救護人員隨後趕到現場進行搶救工作，但是孕婦已經失去意識而且臉色逐漸發白，送醫後仍舊宣告不治，腹裡的胎兒也沒能挽救回來。

▼醫護人員趕來搶救，卻無法挽回孕婦和胎兒的性命。（圖／翻攝自微博）

不過也有人說是因為駕駛在倒車時，妹妹一邊講電話一邊準備上車，沒有注意到車子還在移動，結果當場重摔在地才會釀禍。事故原因目前還有待警方釐清。專家提醒，在幫忙指揮倒車時，一定要站在讓駕駛看得見的地方，汽車前後方盲區和汽車會運行的路線都不能站，如果可以的話盡量找掩護，好比柱子或一旁靜止的車輛，這樣即使對方失控也不會立刻和自己發生碰撞。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼姐姐在一旁不斷痛哭。（圖／翻攝自微博）