勞動部機器人賽800隊創新高　偏鄉８歲小女生來挑戰

▲８歲游亞瑄（前）及陳韻筑（右3）參加機器人賽，雲嘉南分署長劉邦棟（右4）及首府大學校長戴文雄（右5）巡場時加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台灣首府大學舉辦「2019全國自走車競速暨機器人創意大賽」，全國逾800個隊伍參賽創新高，其中有來自嘉義偏鄉的８歲小女生來挑戰，成為全場嬌點。

比賽由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、首府大學校長戴文雄等人開幕，雲嘉南分署長劉邦棟表示，機器人是未來產業發展的重要趨勢，前景相當看好，比賽參賽隊伍已從首屆190隊，成長至第６屆達500隊，今年第７屆更大幅成長到800隊，其中國中小學生更佔了６成，反映機器人技術熱門，受到青少年喜愛，許多低年齡層已開始接觸及培養機器人技術。

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▲勞動部機器人賽，雲嘉南分署長劉邦棟（右４）及首府大學校長戴文雄（左４）等人開幕。

參賽女選手游亞瑄，今年只有８歲，目前就讀嘉義縣溪口鄉柴林國小二年級，從小一就開始接觸機器人硬體拼裝課程，這次她與國小六年級的陳韻筑搭檔，參加輪型機器人走創意軌道項目，由陳韻筑負責軟體程式，她則負責硬體組裝，二人默契、信心十足，游亞瑄說，機器人很好玩，女生也可以玩，以後也能教弟弟。校長翁若溱則說，學校位處偏鄉，有６成是弱勢的孩子，為讓偏鄉小孩更有競爭力，全年級納入機器人課程，已推動近４年，學生接受度及表現都很好。

比賽有AI創意自走車、機器人手臂、自走車避障及輪型機器人走創意軌道４個項目，吸引約２千人到場，雲嘉南分署長劉邦棟、副分署長許慧香、秘書黃章一、技正楊慶元、首府大學校長戴文雄等人都親自巡場向選手加油打氣。