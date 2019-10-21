媽叫女兒踩「中正紀念堂龍頭」拍合照！　路人目擊提醒...裝沒聽到

▲媽要女兒爬中正紀念堂龍頭拍照 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽這樣實在母湯！一名女網友在臉書上表示，一名媽媽為了拍照，竟要女兒攀爬中正紀念堂牆上的「龍頭」，即使有路人看不下去、出聲提醒，她仍然當作耳邊風依然故我，網友們見狀後全都氣炸。

「若是踩斷了，小孩摔下受傷，您會要求國賠嗎？」一名女網友氣憤地在臉書「爆怨公社」貼出2張照片，只見一名穿了一身灰的媽媽，為了幫女兒們留紀念，竟要女兒爬上中正紀念堂外牆的「龍頭」拍照。

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圖中可見，2名小女孩就這樣直接踩在龍頭上，手邊當然也沒有保護措施或是扶手，實在是個危險示範，「不能站側邊合照就好嗎？」原PO還在留言處提到，當時她先是聽到媽媽罵小孩「怎麼不放下手上東西再爬？」且現場不只有她看到，周圍許多路人也目擊這一幕，還頻頻喊說「沒水準」希望能制止那位媽媽，但媽媽仍繼續拍照不理會，讓大家全都傻眼嘆氣。

▲ 原PO表示當時有其他路人出聲，但媽媽還是繼續拍照 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們紛紛表示這是最壞身教，「一定是龍頭帶壞我家小孩」、「恐龍家長」、「恐龍表示：沒有告示牌啊！又沒有禁止」、「教育不能等啊」、「阿嬤也沒教好媽媽吧」、「一堆沒素質的家長」。

其他網友則是推測，既然媽媽都會要求女兒做出這種行為了，萬一小朋友真的不幸受傷，媽媽一定會把問題往外推申請國賠，「我家小孩很乖的，站在旁邊而已龍頭就掉下來了」、「她會要求國賠的」、「小孩摔下來再耍賴要國賠就好」。

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