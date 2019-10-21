哈利王子首認和威廉王子間「有裂痕」　工作生活皆走上不同道路

▲ 英國哈利王子與威廉王子近來聚少離多。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紀錄片《哈利與梅根：非洲之旅》（Harry & Meghan: An African Journey）20日在英國首播，片中哈利王子（Prince Harry）首度坦承，他和哥哥威廉王子（Prince William）之間存在裂痕，王室生活的壓力無疑會使某些事情發生，也讓他們走上不同的道路。

王室粉絲始終相信，威廉與哈利在母親黛安娜王妃去世後便密不可分。但此前便有媒體報導，這對兄弟已經日漸疏遠。哈利在片中接受英國獨立電視台（ITV）訪問時坦言，在大眾眼中，他和哥哥一起長大，有過美好的時光和不好的日子，但因為彼此都太過忙碌，不像過去那樣經常見面，讓粉絲相當驚訝。

當被問及兩人不和消息的真實性，哈利笑著表示，報導並非毫無根據，「這個角色、這份工作的一部份及這個家庭的壓力之下，無疑會發生一些事情。但我們是兄弟，永遠都會是兄弟。我們現在走在不同的路上，但我永遠都會在他身邊，且我知道他永遠都會在我身邊。」

哈利解釋道，他們見面的次數以經不如以往，因為兩人都很忙碌，「但我非常愛他。大部份的報導都是憑空捏造的，但你知道的，兄弟之間的日子總是有好有壞。」威廉則從未對相關報導發表評論。

▲ 哈利和梅根已經搬離肯辛頓宮。（圖／路透）

哈利和妻子梅根（Meghan Markle）從肯辛頓宮搬到溫莎的新家後，6月離開曾與威廉及凱特王妃（Kate Middleton）共同擁有的皇家基金會（Royal Foundation），宣布將在年底前成立單獨的慈善基金會，兩兄弟的工作與生活完全分開。

王室消息人士對此則表示，分離慈善事業是因兩人的生活、職責與未來的角色都不同。威廉與凱特身為將來的國王與女王，選擇未來的道路時受到的限制比哈利與梅根夫婦要多上許多。

另一方面，紀錄片播出以前，哈利接受ITV訪問時坦言，媒體不斷讓他想起母親黛安娜王妃的死亡，也談起與媒體發生的衝突、在鎂光燈下長大的壓力。而梅根受訪問時被問及心理健康狀況，只因記者一句簡單的問候便相當感動，忍不住激動的說道，「關心我好不好的人並不多。」

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。