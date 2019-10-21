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妹妹遭持刀捅肚倒血泊！哥秒衝「神力奪刀」救妹…持鐵鍬猛擊頭致對方亡

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老公和老婆發生爭執，情緒失控竟刀捅對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

因為瑣事，河北省保定市趙姓男子2017年4月19日深夜與田姓妻子發生爭執。爭執的地點，位於田女哥哥田豐的家中。爭執中，趙男取出一把尖刀，刺向妻子的腹部。哥哥見狀，舉起一把鐵鍬上前保護妹妹，隨後發生激烈衝突，把對方打成重傷，導致妹夫最終不治身亡。

據《紅星新聞》報導，居住在保定徐水區的趙男事發當晚因為家庭瑣事，與妻子在電話中發生爭執，隨後兩人先後駕車來到保定市徐水區郝王莊村田豐家。

趙男下車後，在田豐家門前，再次與妻子發生爭執，這時突然情緒失控從車上取下一把尖刀。田豐見狀，也立即到家裡拿出一把鐵鍬，企圖保護妹妹，和妹夫糾纏在一塊。突然，趙男持刀向妻子行兇，被他用鐵鍬擊打頭部數下，倒地後手上兇器被奪走，其後上體、下肢再次被擊打數下，最後倒在血泊中。見狀，他急忙把受傷的妹妹送往醫院救治。

事發十多天後，趙男於2017年5月1日搶救無效死亡。經鑒定，他符合特重度顱腦損傷繼發多臟器功能衰竭死亡；田女重傷二級。

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲哥哥為保護妹妹反擊殺死對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

保定市徐水區人民法院2018年7月一審認為田豐行為構成故意殺人罪，但屬於防衛過當，判處入監6年；保定中院二審時，同樣認為田豐行為構成故意殺人罪，屬於防衛過當，判處入監3年。

田豐不服判決，向保定中上訴，認為自己的行為出於防衛目的，無論是開始的擊打、還是後來的奪刀、進一步擊打死者肢體等行為，目的都是為了救出妹妹、脫離對方控制。

保定中院2019年7月再審作出刑事裁定，認為原一、二審判決「認定事實不清、證據不足，適用法律錯誤」，撤銷原判決，發回徐水區人民法院重審。

徐水區人民檢察院2019年8月作出不起訴決定稱，「田豐為使家人免受暴力侵害，對持兇器傷人的死者，採取制止暴力侵害的防衛行為，屬於正當防衛，不負刑事責任。」

隨後，徐水區人民法院8月22日作出刑事裁定，准許徐水區人民檢察院撤訴。田豐8月23日晚從河北省冀中監獄釋放，回到了家中。

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