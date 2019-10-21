　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

年輕夫妻產下男嬰…生殖器短小乳暈深！1個月後醫院急來電：寶寶是女孩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 流產,懷孕,孕婦 。（圖／取自pixabay）

▲新生男嬰滿月後變成女嬰 。（示意圖／取自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

剛出生時因較為明顯的生理特徵，福建省泉州市的小寶寶小雅（化名）被所有人認為是「男嬰」，但是1個月後，卻被醫院確診為「女嬰」！這個「龍」轉「鳳」的烏龍一幕，皆是因為一種病。目前，經過治療，剛過滿月不久的她已經從泉州市兒童醫院出院。

據《東南早報》報導，家住泉州市區的小雅父母，在這1個多月裡算是經歷了喜憂兩重天。小雅剛出生時，皮膚較其他新生兒看上去會更黑點，乳暈的顏色也比較深。家裡人看到她有男性生殖器，雖然相比別人有點小，但都認為是「男嬰」，開心地通知了親朋好友。

隨著小雅一天天長大，父母發現，孩子能喝奶能玩，精神狀態都挺好，但是皮膚越來越黑，而且體重也不怎麼長，又黑又瘦。當父母疑惑孩子是不是腸胃吸收不好時，卻接到了醫院打來的電話，「孩子可能是患上了先天性腎上腺增生症（CAH），快來醫院檢查。」

聽到此，父母的心情都很忐忑。經醫生進一步檢查發現，小雅皮膚黑，乳暈色素沉著明顯，「正常新生兒的陰莖至少要有2.5公分，而小雅的只有1.5公分，這其實是肥大的陰蒂，而非陰莖；雙側大陰唇看上去像陰囊，還可見褶皺和色素沉著，但沒有睪丸。」

▲懷孕,寶寶（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩子竟罹患罕見病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

經確診，小雅看上去是男孩，其實是女孩，甚至還出現有電解質紊亂，血鈉低，血鉀高，激素指標等異常表現，確診罹患先天性腎上腺增生症（CAH）。

目前，經激素補充等系列治療1個禮拜後，小雅病情得到控制，皮膚也沒那麼黑了，達到出院指標，但還要定期隨訪，需要終生服藥治療。

泉州市兒童醫院內分泌科二病區主治醫師袁高品表示，先天性腎上腺增生症（CAH））是常染色體隱性遺傳病，是由於腎上腺皮質激素合成過程中所需 21-羥化酶的基因先天缺陷所致，因基因缺陷引起，「有1萬分之一到2萬分之一的發病率，大約每60個人就有攜帶這個致病基因；今年以來，醫院已收治3例患兒。」

他指出，21-羥化酶缺乏臨床表現包括失鹽型和單純男性化，「其中失鹽型除了雄激素過多引起的男性化表現外，有明確的失鹽表現，可以是一些不特異的症狀，如食欲差、嘔吐、嗜睡和體重增加緩慢等；嚴重患者通常在出生後1到4周內出現低鈉血症、高鉀血症、低血容量休克等腎上腺危象表現。」

▲▼懷孕,媽媽,孩子,親子。（圖／翻社自pixabay）

▲產下一位健康的寶寶是每一位母親的夢想。（示意圖／翻社自pixabay）

袁醫生說，該病如果沒有及時治療，除了有生命危險，還會導致生長發育異常、骨齡增長過快，導致最終身材矮小，「患病的女孩多會有『男性化』的表現，因為雄激素過高，還會影響生育功能；男孩患此病則容易被忽視，部分只會表現陰莖較大，但通過新生兒篩檢可儘早排查出來。」

他還提醒，如果夫妻雙方家族中有先天性腎上腺增生症的患者，備孕時要去做產前診斷，「同時，新生兒通過抽取腳跟血可查出該病；明顯陰蒂肥大的女性患兒在急性期過後，還要儘早做一個外陰的整形手術。」

此外，袁醫生也提醒家長，先天性腎上腺增生症失鹽型也屬於性發育障礙的一種，「孩子出生後如果發現生殖器異常，看上去長得像男孩又像女孩的，要及時到醫院檢查確診，排除有其他疾病可能。」

我該答應女友嗎？

ET快訊
懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊
499用戶換機趁現在！電信三雄曝「隱藏版資費」爽拿千元補貼金
年輕保姆到職1年懷孕　天真雇主傻送禮…鑑定嬰兒親生爸竟是11
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港多間醫院醫護靜坐集會　抗議警方「濫權」

爬山聽到微弱哭聲！掀開水泥塊見「紫青瘦娃」　爺爺隔2月現身：以為死了才埋

年輕夫妻產下男嬰…生殖器短小乳暈深！1個月後醫院急來電：寶寶是女孩

聖安德烈堂同遭「染藍」！警指驅散是為保護清真寺：暴徒才應道歉

老父躺急診室「點滴快打完」…女兒一看驚呆：藥是別人的！

妹妹遭持刀捅肚倒血泊！哥秒衝「神力奪刀」救妹…持鐵鍬猛擊頭致對方亡

湖南好好走／德夯峽谷「矮寨大橋」聳入雲霄　400米高玻璃棧道窺神秘面紗

19歲男大埔連儂牆「突被陸男刺破肚」　救恩校長：還在加護病房！

華聞快遞／前三季度廈門進出口4653億元　同比增長3.9%

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

香港多間醫院醫護靜坐集會　抗議警方「濫權」

爬山聽到微弱哭聲！掀開水泥塊見「紫青瘦娃」　爺爺隔2月現身：以為死了才埋

年輕夫妻產下男嬰…生殖器短小乳暈深！1個月後醫院急來電：寶寶是女孩

聖安德烈堂同遭「染藍」！警指驅散是為保護清真寺：暴徒才應道歉

老父躺急診室「點滴快打完」…女兒一看驚呆：藥是別人的！

妹妹遭持刀捅肚倒血泊！哥秒衝「神力奪刀」救妹…持鐵鍬猛擊頭致對方亡

湖南好好走／德夯峽谷「矮寨大橋」聳入雲霄　400米高玻璃棧道窺神秘面紗

19歲男大埔連儂牆「突被陸男刺破肚」　救恩校長：還在加護病房！

華聞快遞／前三季度廈門進出口4653億元　同比增長3.9%

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

韓國瑜新港奉天宮參拜　廟前路燈遭貼嘲諷文宣「國旗趕快收起來」

南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

即使忙碌也不隨便！現代古典兼容並蓄　新居裝潢機能大升級

難擋高溫曝曬　台東森林公園導覽圖變臉

日職／不想降低標準　澤村賞19年來再度從缺　

當導演比較紅！嚴藝文自曝「沒穿內衣」開門…外送員突告白羞爆

減肥大推隔夜飯？專家曝「2隱藏危險」身體吃不消...何時冷藏超重要！

香港多間醫院醫護靜坐集會　抗議警方「濫權」

特企／搬家後愛貓莫名爆氣！體質友「關鍵5字」　她嚇爛急退租

馬光11月啟動中風後慢病管理業務　可望貢獻今年營收

大陸熱門新聞

結婚3年狂嘿咻！妻卻生不出來　醫驚：還是處女

奧迪停地下室消失！車主一看監視器傻了

Dior上海秀播《我和我的祖國》 網嘲：求生慾爆棚

只堅持74秒！詠春大師戰搏擊手被一腳KO

遭幼稚園老師投毒　5歲男童腦死亡

姐姐倒車！懷孕妹「幫指揮」遭撞…母子俱亡

「蘋果CEO」任職北京清華大學

水炮車染藍清真寺　指揮官帶隊道歉

即／陳同佳「被限制入境」　港府說話了

PUA講師一日睡3女　教乖乖男「最速脫單」

港府駁陳同佳「被自首」　陸委會：情節不合理

富豪邀辣妹深夜宵夜！她拒絕喝酒慘被狂歐

17歲高中妹提分手...當晚遭男友「毒打致死」

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

更多熱門

相關新聞

女嬰深夜「青驚號」！阿公問神明獲3聖筊：阿娘回來了

女嬰深夜「青驚號」！阿公問神明獲3聖筊：阿娘回來了

「阿祖走開，不要摸我，阿祖壞壞…」一名媽媽分享快6個月大的女兒半夜突然淒厲哭叫，「我爸就問說是不是他媽媽回來，三個聖筊，這時候我的雞皮疙瘩已經起來了」，後來經過一番溝通，女兒趴在她的肩膀上睡著了。但有其他爸媽提出4點見解，「如真有靈體干擾，反而是妳媽喊妳奶奶，妳奶奶才跑來保護曾孫。」

深山聽見哭聲　他挖出活嬰

深山聽見哭聲　他挖出活嬰

19歲媽把男嬰打到骨折　獨自出門約會

19歲媽把男嬰打到骨折　獨自出門約會

46歲女腹痛掛急診「竟生出5月大胎兒」

46歲女腹痛掛急診「竟生出5月大胎兒」

幼稚園男童「小手猛動」滿臉紅　老師掀棉被驚呆

幼稚園男童「小手猛動」滿臉紅　老師掀棉被驚呆

關鍵字：

女嬰男嬰兒童生殖器先天性腎上腺皮質增生症

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面