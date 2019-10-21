UNIQLO廣告疑諷刺慰安婦！　南韓版字幕提「80年前」引眾怒下架

▲ UNIQLO廣告在南韓引起爭議。（圖／翻攝自推特／@maybe_mand）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓紛爭，南韓民間掀起拒買日貨的抵制運動。日本服裝零售商UNIQLO（優衣庫）近幾個月因此乏人問津，月初推出2019秋冬廣告，字幕又被指諷刺80多年前徵用工受害者及慰安婦，受到南韓社會猛烈批評。UNIQLO於20日宣布，在南韓下架這支廣告。

據南韓UNIQLO營運商FRL Korea說法，優衣庫官方YouTube頻道2日釋出的秋冬新廣告以電視及數位廣告形式在南韓播出。影片中的13歲少女設計師看著98歲時尚奶奶的長外套說道，「這太棒了！」奶奶回應，「我喜歡穿著簡單的衣服再換搭各種首飾。」少女問道，「奶奶在我這個年紀時都怎麼穿？」奶奶則幽默的表示，「那麼久以前的事我根本不記得了！」

▲ 英文台詞中並未提及「80年」。

2人全程以英文對話，內容也並無爭議，但在南韓播出的版本中，最後一句台詞的韓文翻譯卻變成「80多年前的事情怎麼可能記得？」80年前的1939年正是日本殖民統治南韓時強徵勞工及南韓女性做為日本軍慰安婦的時期，而日本版廣告的日文翻譯中也沒有提及「80年」一詞，僅在南韓版本中出現，因此被質疑是有意影射。

影片截圖在南韓各大社群媒體瘋傳，網友紛紛留言怒罵，「巧妙的字幕」、「英文台詞和日文字幕都沒有提到80年前，只有韓文字幕不一樣，這才是問題」、「這根本是在諷刺慰安婦奶奶的證詞沒有可信度」、「對我們來說是經過800年也忘不了的事」。

MBC에서 논란 관련해서 잘 정리했네요 pic.twitter.com/jS0gQ32ICc — 그럴만두 (@maybe_mand) October 18, 2019

▲ 南韓UNIQLO營運商指出，廣告目的是為強調UNIQLO產品不分年齡。

FRL Korea則說明，影片中的98歲奶奶就是有著「史上最高齡的時尚天后」之稱的愛普菲爾（Iris Apfel），13歲少女羅傑絲（Kheris Rogers）實際上也是一名時尚設計師；2人年齡差異甚大，卻都一樣愛穿UNIQLO的刷毛系列（Fleece），為強調她們差了超過80歲，才會在翻譯時特別強調。

這番說明未能平息眾怒，眼看爭議越演越烈，優衣褲20日發表聲明宣布，這段影片是為紀念推出刷毛系列25周年的一系列全球廣告，沒有特定的政治或宗教立場，也沒有影射任何群體，與慰安婦完全無關，但有鑑於其對許多民眾造成不快，即日起在南韓下架。

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