蘇震清爭不分區名單：卓榮泰說「沒承諾」？不會吧！

▲民進黨立委蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院長蘇嘉全姪子、立委蘇震清列不分區安全名單風波，引爆民進黨內風暴。蘇震清21日上午主持立法院經濟委員會前受訪說，黨有既定提名機制，他會尊重。至於卓榮泰是否曾承諾列入安全名單？蘇震清回應，「我想主席他有回答過，他有說他沒有承諾過嗎？不會吧。」

傳出立法院長蘇嘉全因其姪子蘇震清能否排入不分區立委名單，策動部分派系成員週三缺席中執會，導致不分區立委提名委員會成立時程延宕。蘇震清接著在週四發出聲明聲稱「不排除脫黨參選」。卓榮泰週五回擊，黨中央不接受威脅，並指這種要脅是不智的行為。

蘇震清21日上午受訪表示，黨中央有一套不分區提名機制，該表達的意見他都表達了，他絕對尊重黨的提名機制，相信黨是團結的，會用最好的解決方式，大家齊心協力完成不分區提名、排序，至於自己還是會照原本既定輔選行程，包括勤跑基層等。

事後是否已與卓榮泰聯繫？蘇震清回應，卓榮泰和自己都很忙，沒有什麼可以聯絡的、也不需要聯絡，黨中央會做出妥善處理。

至於卓榮泰是否曾作出列入不分區安全名單的承諾，蘇震清，「承諾？我想主席他有回答過，他有說他沒有承諾過嗎？不會吧。」

蘇震清說，他秉直一貫說法及原則，相信黨中央會妥善處理，因為不是只有提名自己一個，而是還有排序的問題，必須要有一個制度、相對的提名委員會，做審慎、全盤的考量，然後才能做排序。