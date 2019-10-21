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別再嚼檳榔　每年超過2千人死於口腔癌比平均值短壽10年

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▲放射腫瘤科詹凱翔醫師表示，除口腔癌篩檢可以早期發現治療外，能夠不嚼食檳榔才是最重要的事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲放射腫瘤科詹凱翔醫師表示，除口腔癌篩檢可以早期發現治療外，能夠不嚼食檳榔才是最重要的事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院為提前響應國民健康署「123檳榔防制日」，特於10月份一同與病人安全周開跑，推廣「戒檳榔、顧口腔」教育宣導活動。

放射腫瘤科詹凱翔醫師表示，癌症已連續37年蟬連國人10大死因之首，口腔癌位居第5位，每年約7千多人罹患口腔癌，超過2千人死於口腔癌，抽菸、喝酒、吃檳榔都是危險份子！根據國健署2017年死因統計顯示，整體癌症死亡年齡中位數為69歲，但口腔癌則是59歲，足足提早10年，對於個人、家庭及社會都造成很巨大的影響。

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國民健康署表示，嚼檳榔、抽菸、喝酒皆是口腔癌高危險因子，罹患口腔癌的機率比一般人高出123倍之多！殷鑑於此，國健署呼籲30歲以上有抽菸、嚼檳榔（已戒也要）習慣民眾，應每兩年接受1次免費口腔黏膜檢查，原住民身份的朋友可提前至18歲就可接受篩檢。

▲放射腫瘤科詹凱翔醫師表示，除口腔癌篩檢可以早期發現治療外，能夠不嚼食檳榔才是最重要的事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詹凱翔醫師指出，與國外不同的是，台灣導致口腔癌的原因有很大一部分跟嚼食檳榔有關係，吃檳榔除會造成口腔癌、口腔纖維化及牙周病危害外，亦可能會提高肝癌、肝硬化及糖尿病風險。統計指出，多數病患為中壯年男性，罹癌後對於個人及家庭的影響相當重大。因此，今年2019年國健署全方位癌症防治計畫除以往的四癌篩檢之外，還特別針對男性及高嚼檳率之職場對象口施做免費腔篩檢，希藉此可落實更加提早預防以減少諸後遺憾事的發生。

▲放射腫瘤科詹凱翔醫師表示，除口腔癌篩檢可以早期發現治療外，能夠不嚼食檳榔才是最重要的事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詹凱翔醫師表示，除篩檢可以早期發現外，能夠不嚼食檳榔才是最重要的事，如果已成習慣常覺得嘴巴癢一定要咬個東西才可的話，建議可利用蒟蒻、口香糖等食材來替代。詹凱翔醫師說，想戒檳的朋友可以藉由規律生活、遠離誘惑、尋求替代、親友陪伴、醫療戒檳等幾個方向去努力，很多民眾其實都知道檳榔是不好的，但因為周遭環境及朋友的誘惑，認為「吃一些應該不會怎樣」而越陷越深，等到確診是口腔癌後才再後悔都已莫及了。

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