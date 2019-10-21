臉書推出校園驚悚迷你影集「白樺樹」！結合霸凌題材獲迴響

實習記者羅明輝／綜合報導

Nexflix等影片串流平台在全球深受喜愛，越來越多人都開始體驗這樣的追劇模式。社群平台Facebook搶搭這股風潮，也陸續投資、拍攝多部原創影集，最近更是鎖定年輕收視族群，推出結合「校園霸凌」題材的驚悚迷你劇「白樺樹」（The Brich），獲得了許多迴響。

「 Facebook竟然也進場『說故事』了！」資深媒體人王尚智20日在臉書發文提到，這個無從抗拒、無邊無際的世界潮浪，毫無疑問是從「Nexflix」投資的流媒體戲劇，並獲得大幅成功後產業主流的漣漪效應。

王尚智介紹到，Facebook最近就鎖定了年輕收視族群為主要對象，投資拍攝一部名為「白樺樹」的驚悚影集，預計一季共有15集，每一集大約12到18分鐘，屬於「迷你劇」形式。整齣劇以高中生、青少年最能引發共鳴的「校園霸凌」議題為主軸，融合了都市傳說、詛咒等元素作為「吸睛點」，透過「多視角、多觀點」的敘述，讓觀眾在一邊驚悚之餘，也同時產生了思考的餘韻與空間。

▲ 臉書最近鎖定青少年族群，推出專屬影集「白樺樹」（The Brich） 。（圖／翻攝自The Brich粉絲專頁）

王尚智說明，在美國，不只是三大電視網，各家有線電視都陸續調整了戲劇投資的方向，讓故事與劇情更趨向網路收視的族群和習慣。除此之外，就連其它產業霸主，像是網購物流平台「Amazon」、科技產品龍頭「Apple」，以及大家都再熟悉不過的社群平台「Facebook」等，也都瞄準「網路收視」這塊大餅，陸續展開跨界投資，積極推出專屬劇集。

▲ 臉書正式攻向網路收視的領域，陸續推出專屬影集。（圖／達志／示意圖）

他也補充，由於網路線上的跨國界特性，影視戲劇市場的蓬勃發展不只限定在「歐美市場、英文」的有限範圍，這些串流平台「多語化」搭配「字幕」的設置，讓全球劇迷情不自禁的奉獻他們更多的時間，「陷入」一個又一個的影像故事中。

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