19歲惡少「性侵割喉女」埋屍半年落網　囂張嗆：殺人了不起賠錢…逃死原因曝光

▲惡狼徐志皓性侵方姓少女後，還將她掐死並割喉棄屍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一場記者會意外揭發少女姦殺案！11年前，19歲的男子徐志皓和14歲的許姓少年，誘騙方姓及鄧姓少女至新北市新店偏僻住處，徐男姦殺方女棄屍，鄧女則因許男求情逃過一死。一個半月後，徐開車載許出遊遇警攔檢，誤以為犯行曝光、撞警逃逸，警方開槍嚇阻，流彈意外擊中許。事後，徐高調開記者會要求國家賠償，鄧女看到新聞後追問許男，才讓姦殺案曝光。徐原本否認犯案，最後警方靠一張他典當死者手機時所提供的身分證影本，讓他俯首認罪！

2008年12月21日，19歲的徐志皓偷開父親的車，載一名14歲的許姓少年出遊，徐父發現車子不見，向警方報案。沒多久，2人被警方攔檢，員警查出是報竊車輛，便要求他們下車受檢。

但徐、許2人彷彿做了虧心事，拒絕配合，徐還加速衝撞員警並逃逸，員警拔槍射擊輪胎，結果流彈意外打中副駕駛座的許男，導致許暫時性半身癱瘓。

民意代表痛批警方的新聞在電視播出，一名14歲的少女看到之後，突然情緒激動、手腳顫抖，少女身旁的成年女性友人查覺有異，追問才向友人透露，一個半月之前，她和女同學翹課，就是被電視上自稱受害人的徐志皓及許男帶走、打昏，事後方女下落不明，恐怕被這2人軟禁至今。

2009年3月，鄧女在女性友人陪伴下，到醫院探視同校的許男，並追問方女的下落，不料真相卻遠比軟禁還殘酷。許男告訴鄧女，方女已遭徐志皓姦殺並棄屍，同行友人聞訊後，馬上帶著鄧女向警方報案。

在徐志皓落網後，新北市警局鑑識中心人員前往現場採證，負責的巡官陳福振說，鑑識小組撥開層層堆放的雜物，終於看到破碎衣物及一具枯骨，由於命案發生時間超過半年，許多生物證據都已消滅，最後是在通往樓頂的階梯上，採集到十餘枚滴落或擦磨的血點，經DNA鑑定，確定枯骨就是方女，才補齊最後一塊拼圖，全案宣告偵破。

經過一個多月追查蒐證，2009年5月，警方前往徐家抓人，一開始徐男還矢口否認犯案，直到警方出示證件影本，才突破徐男心防，讓他坦承犯案。但徐到警局作筆錄時，看到父母及律師到場，竟還大言不慚地說：「人死了就死了，了不起我用錢賠嘛！」讓承辦員警聽了直搖頭。

誇張的是，徐男落網後不僅在媒體鏡頭前做鬼臉，甚至在法庭上說就是想強姦方女，讓他一、二審都被判處死刑。直到高院更一審時，徐的態度才轉變，他二度當庭向方父下跪，最後改判無期徒刑定讞。但真正讓徐逃死的關鍵，其實是方家父母後來受洗成為基督徒，選擇原諒。

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