主人手頭緊…「憨胖米格魯」變供品！　網見厚實背影笑翻：份量不輸豬公

記者黃可昀／綜合報導

一般人拜拜習慣準備雞、豬、魚三種牲禮，但要準備這些食材也得花費不少預算。一名網友日前祭拜時，由於經費不足，只準備了煎魚、甜粽及一些水果，但重頭戲「肉」的部分，她也是超有誠意獻上自家愛犬，一隻憨胖的米格魯趴在盤子上，從背影來看和豬公實在有些神似。

▲阿嬤養的米格魯被抓去拜了。（圖／翻攝自爆笑公社）



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原PO在臉書社團「爆笑公社」貼出照片，右邊擺著一盤煎魚，左邊還有橘子、葡萄及甜粽，前方擺2顆南瓜2顆鳳梨，還有一些假金塊，重點就是趴在中間這一尊，吃得肥肥胖胖的米格魯，四肢張開趴在盤子上的模樣，還真有點像用來大拜拜的豬公。

▲阿嬤一定是讓牠吃太好。（圖／翻攝自爆笑公社）



這張照片後來被轉貼到「爆料公社」吸引1.2萬人按讚，網友紛紛留言，「阿嬤知道你這樣對她辛苦餵的金孫嗎」、「很虔誠的主人，這牲禮很可以」、「 阿嬤表示：培養多個時日，終於派上用場了」、「養狗千日用在一時」、「拜完繼續養，明年繼續拜」。

還有很多人笑這隻米格魯的體型，吃得營養這麼好，也難怪主人會手頭緊，「阿嬤養的無誤」、「看到你的體型，你的主人手頭緊是一定的」、「份量不輸豬公」、「神明可能不想收，米格魯太會吃」。

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