「醫生男友」揪買公債海賺30萬　女友65萬存款5個月內全噴光

記者黃翊婷／綜合報導

台南莊姓男子自稱是身心科醫生，並在2017年1月間與女子小海（化名）交往，他在5個月內以參與投資為由，先後騙走女友總計65萬元的存款，一審被依詐欺罪判處1年2月有期徒刑，他不滿上訴。台南高分院合議庭考量到莊男目前待業中，犯後態度尚可，裁定撤銷原判決，改判他8月有期徒刑，得易科罰金24萬元。

▲莊男向小海自稱是身心科醫生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，莊男與小海認識時就自稱是身心科醫生，兩人交往後，他利用小海對自己的信任且有意願參與投資，在2017年3月至7月間佯稱，「我在想4月剛好可以分紅，妳卡片要下週才下來，怕來不及匯存，我看妳先存到我的帳號，4月開始就可以轉匯到妳帳號分紅了」、「妳匯15萬到我合庫，我準備換地下的美金，到時候再換南非幣賺價差，妳大約可以現賺4 萬回來」、「馬來西亞是買賣他們的政府的公債，這樣應該有30萬的獲利」等話，趁機騙取女友的存款。

小海聽聞可以輕鬆投資獲利，加上又是自己的男友操盤，於是分別在2017年3月16日、5月2日、6月2日以及7月12日，分別匯款20萬、15萬、20萬以及10萬元，總計65萬元到莊男的帳戶內，直到同年12月間因為急需用錢，開口要求返還投資款項卻沒有結果，好奇一查，這才知道對方的帳戶因為有大筆資金異常進出，早就被列為管制帳戶，驚覺自己可能受騙，氣得報警並提告。

▲莊男騙走女友65萬元存款。（示意圖／ETtoday資料照）

雖然莊男一審被依詐欺罪判處1年2月有期徒刑，但他不滿上訴。台南高分院合議庭調查，莊男在2017年4月至10月間為了安撫並繼續獲取小海的信任，曾按月匯款5000元，總計共3萬5000元給對方，對於這一點，雙方都沒有爭議，如果要再追徵這些金額，就有些過於苛刻。

合議庭認為，莊男正值壯年，卻不思以正當方式賺錢，而是選擇利用女友的信任，詐取65萬元存款，應予非難，但考量到他到案後全部坦承犯行，犯後態度尚可，加上還有兩名未成年子女需要扶養，也尚未找到工作，最後裁定撤銷原判決，改依詐欺取財罪共4罪，各判處3月、2月、3月、2月有期徒刑，合併應執行刑期為8月，得易科罰金24萬元。