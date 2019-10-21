華聞快遞／27日開始！9家中外航空公司入駐大興國際機場

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《北京》27日起 9家中外航空公司入駐大興國際機場

27日零時起，也就是新航班換季首日，包括「三大航」在內的9家航空公司部分航班將由北京首都國際機場轉場至北京大興國際機場運營。這9家航空公司包括國航、東航、南航、首都航空、河北航空、吉祥航空；英國航空、文萊皇家航空、喜馬拉雅航空。（新華社）

《廣東》廣東東莞力推跨境電商發展

廣東省東莞市商務局指出，東莞大力推動製造業應用跨境電商轉型升級，2019年前8月全市跨境電商進出口額達269.7億元人民幣，同比增長12%，為外貿發展注入新動能。（中新社）

《河北》中國國際通用航空博覽會簽約重點項目15個 總金額超過百億

2019中國國際通用航空博覽會舉辦期間，共有15個重點項目簽約，總金額達107億元人民幣。石家莊市欒城區相關負責人表示，通過此次重點項目的簽約，國家一流科創體驗中心、航空科技科研基地，以及航空產業總部基地孵化產業園和一大批通用航空製造運行服務等項目將落戶產業園。（中新社）

《北京》9月新建商品房價環比漲幅微升 二手房價漲幅基本持平

大陸國家統計局21日發布9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此，國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，新建商品住宅銷售價格環比漲幅微升，二手住宅銷售價格漲幅基本持平。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《海南》三亞頒布促進旅遊營銷獎勵辦法

日前，三亞市政府辦公室出台了《三亞市促進旅遊營銷獎勵辦法》，扶持旅遊營銷活動。根據《辦法》，旅遊營銷獎勵資金申報單位是指在三亞市註冊的各類涉旅企業，包括旅行社、旅遊景區、旅遊飯店、旅遊民宿、婚慶旅遊企業、旅遊電商企業、郵輪遊艇（含帆船）企業、低空旅遊企業、航空企業、免稅企業、高爾夫企業、旅遊傳媒公司等。（新華社）

《廣東》前三季廣東GDP增長6.4%

廣東省統計局近日公佈前三季廣東經濟運行情況顯示，前三季，廣東實現地區生產總值77191.22億元（人民幣，下同），按可比價格增長6.4%。（新華社）

《河北》河北省推動建立醫療機構與養老機構合作機制

近年來，河北省積極探索醫養結合健康養老新模式，近日更頒布《關於加快推進養老服務體系建設的實施意見》，內容指出，要建立醫療機構與養老機構合作機制，簡化醫養結合機構設立流程，統籌醫療與養老服務深度融合。（新華社）

《福建》台灣青年企業家福建寧德參訪交流：希望今後有合作機會

台灣彰化縣青年創業協會參訪團一行17人17日到訪福建寧德市，共同探討寧(德)台(灣)文化交流合作。寧德市政協副主席、市工商聯主席劉登健表示，希望大家多宣傳寧德、推介寧德，讓更多的台灣同胞走進寧德、了解寧德、投資寧德，共同架起兩岸經貿文化交流的橋樑。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）