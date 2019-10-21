奧迪停地下室「離奇消失」…車主一看監視器傻眼：鄰居13歲小孩開去上學了

▲奧迪停地下室竟然消失，車主看到監視器後愣住了。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

「警察，我的車被偷了！」大陸近日發生一起讓人相當傻眼的竊車事件，一名陳姓女子報警說，她將自家黑色奧迪（Audi）轎車停放在自家社區地下室，沒想到隔天準備開車時，車子就離奇消失了。員警立刻調閱監視器查看，發現竟是一名13歲周姓少年順手開走的，而且還平安地將車停放在學校對面社區，再安然走去上學。

▼13歲少年發現車鑰匙在車內，便將奧迪直接開走。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在重慶市江津區，當地派出所16日上午10點接到陳女報案，對方說，自己15日將奧迪車停在社區地下室，沒想到隔天早上8點40分時車輛就不見了。員警隨即調閱周邊監視器查看，果然看到一名年輕的竊車兇手，在15日晚間8點左右將車開走，警方透過掌握的訊息後，最終鎖定該社區的13歲周姓少年。

周男落網後坦承犯案，他表示，自己在父母雙亡後就跟著姊姊相依為命，15日晚上7點左右，他在社區地下室準備上樓回家時，順手去拉了鄰居停放的奧迪車車門，沒想到車門竟然能夠拉開，而且鑰匙還放在中控台上。周男心想，平時上學路遠，剛好可以用這輛車當作代步工具，加上自己曾有過一次駕駛自家車輛的經驗，所以就動了歪腦筋。

▼少年坦承犯案。（圖／翻攝自微博）

據悉，周男隔天按照自己的既定計劃，將奧迪車開去上學，車輛則停放在學校對面社區，放學後再沿著原路折返。警方初步調查，車輛上無財物被盜，車身僅有一處受到輕微擦傷，不過考量到周男還未成年，便對他進行法制教育，並要求其監護人嚴加管教。對於車主的損失，雙方目前已達成賠償協議。

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