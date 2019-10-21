雲林台西客運工寮清晨大火　燒毀5輛報廢遊覽車

▲台西客運雲林站停車場大火，燒毀工寮約15平方公尺，5輛報廢遊覽車，無人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣消防局21日清晨6點獲報位於斗六市雲林路台西客運雲林站停車場工寮發生火警，警消到場發現工寮旁還有廢棄物，延燒迅速，現場共5輛未掛車牌報廢遊覽車亦陷入大火，消防局派大批警消人力前往支援50分鐘後將火勢撲滅，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因調查中。
▲有民眾在臉書社群上貼出大火畫面，觸目驚心。（圖／翻攝自Facebook／斗六人-靠北/爆料公社）
消防局派遣公園、斗六、西螺、莿桐、古坑、虎尾分隊，計出勤救災(護)車輛12車，警、義消、救護人員24人，由第一大隊長劉采鑫帶隊搶救，火勢迅速控制， 據目擊民眾說法，清早就看見停車場冒煙，趕緊通報消防局，沒多久現場就燃起熊熊大火。消防局清查現場估算，燒毀工寮約15平方公尺，5輛報廢遊覽車，無人員傷亡，詳細起火原因由火調小組調查。
▲台西客運雲林站停車場大火，燒毀工寮約15平方公尺，5輛報廢遊覽車，無人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲台西客運雲林站停車場大火，燒毀工寮約15平方公尺，5輛報廢遊覽車，無人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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