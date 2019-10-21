雲林台西客運工寮清晨大火　燒毀5輛報廢遊覽車

高雄市苓雅區廣州一街20日發生嚴重火警，造成一名19歲女子葬生火窟，起火原因疑似電線走火。對此，一名水電師傅提醒，如果家中常發生跳電，請來的水電師傅看完只回把「『補累嘎』換大一點就好了」，「那您家可能就是電線走火的高風險群之一。」還有專家說，「火看得到，瓦斯聞得到，惟有電，看不到也聽不到聞不到，一碰就讓你心臟麻痺見上帝。」許多網友看完驚呼是「救命好文」。