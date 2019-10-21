影／沉迷低頭滑手機！15歲少年「眼球變形」像吹脹氣球…近視狂飆2400度

▲少年習慣低頭滑手機，沒想到近視飆破2400度。（圖／翻攝自荔枝新聞）

記者朱世凱／綜合報導

現在有許多孩童在小小年紀就有滑手機的習慣，不過家長應該多留意使用時間，否則近視問題便會找上門來。大陸一名15歲少年小鈞（化名）因為有先天性近視，加上沉迷玩手機，導致右眼近視度數飆到2400度，左眼則為2300度。醫生表示，少年眼球結構已經嚴重變形，猶如一個吹脹的氣球。

▼醫師表示，小均眼球結構變形了。（圖／翻攝自荔枝新聞，下同）

綜合陸媒報導，事發在廣東省東莞市，小鈞的爸媽都是農民，時常在田裡忙於耕種採收，根本無暇顧及小鈞使用手機的習慣，造成男孩的近視度數每年不斷增加，即使手機調到超大號的字體，小鈞也要放在15公分的距離，才能看得清楚，到了晚上的時候，甚至就看不清任何東西了。

小均也承認，因為害怕被同學取笑，所以會盡量避免在學校佩戴眼鏡，沒想到度數一年就飆破上千度。爸媽看見這樣的情況後，著急地帶小均去醫院重新配眼鏡，結果醫師檢查時發現，男孩的眼球結構已經嚴重變形，右眼近視已深達2400度，左眼近視亦達2300度。

醫師表示，正常人的眼球長度是24毫米，每增長1毫米，近視就增加250至300度，而小鈞的眼球長度已經達到31.5毫米，猶如一個吹脹的氣球，視網膜隨時有穿孔或脫落的危險。醫師最終透過手術在小鈞的眼球後方加裝一塊晶片，防止近視繼續加深，等他成年後，再進行後續的矯正手術。他提醒，有近視困擾的人應該遵照醫師叮囑配戴眼鏡，此外，眼鏡必須與近視度數相匹配，否則度數會發展過快。

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