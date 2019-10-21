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不畏美股道瓊重挫255點 　台指期開盤上揚8點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 255.68 點。回頭看台指期今（21）日開盤上漲 8 點，來到 11,157 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

上週五（18）日美股四大指數走跌，道瓊指數報下跌 255.68 點，主要受到 2 大權值股波音、嬌生 大跌逾 6% 所拖累，道瓊最大權值股波音因遭美國聯邦航空管理局揭露「隱藏 737 MAX」關鍵訊息，波音週五股價創下 2016 年 2 月以來的最大單日跌幅。回頭看台指期今（21）日開盤上漲 8 點，來到 11,157 點。

道瓊指數下跌 255.68 點，或 0.95%，收 26770.20 點。標普 500 指數下跌 11.90 點，或 0.40%，收 2986.05 點。那斯達克指數下跌 67.31 點，或 0.83%，收 8089.54 點。費城半導體指數下跌 17.07 點，或 1.06%，收 1590.09 點。

請繼續往下閱讀...

不過，標普500指數周線仍收漲0.54%，主要因摩根大通、花旗銀行等企業財報出色，緩解投資人對中美貿易戰的憂慮。美股三大指數目前距離7月時締造的歷史高點均在3%以內，反映美股韌性。

截至今早8：47，台指期上漲 6 點，來到 11,155 點。

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