特勤擋子彈最高獲500萬獎金　國安局：2020大選共編6組維安

▲國安局長邱國正。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數兩個多月，立法院21日將審查明年度中央政府總預算國安局公開與機密收之部分，預算內容指出，國安局特勤中心設有獎金，只要執行特勤工作以身作盾護衛對象者，最高將有500萬元獎勵。國安局長邱國正21日上午抵立法院時受訪表示，一組候選人有55位特勤人員，以「5+1」組做準備，總共300多人投入訓練，5到6組都還有人力支應。

根據標準，獎勵可區分為7類，內容包括「冒險犯難排除危害或奮不顧身以身作盾，有具體優良事蹟」、「制止或排除危害，確保安全維護對象之生命、身體安全」、「完成特種勤務或重大專案任務，有具體優良事蹟」、「執行或協助特種勤務期間，任務執行表現優良」、「致力特種勤務研究發展或建制革新，成效優異」、「參與特種勤務專業訓練、評比、檢查、體技能鑑測、年度競賽等，成績優異」、「其他致力於特種勤務工作，有具體優良事蹟」等。

這7類分別可獲得獎金及行政獎勵，而其中又以「奮不顧身以身作盾」的第1項最高，可達500萬元。根據國安局提供的報告，2017、2018兩年，發放給特勤人員的獎金約落在200萬元左右，獎金發放內容包括情報協訪、任務訓練、編組單位的評鑑等有關特種勤務相關工作和任務執行之推動。

對此，邱國正上午受訪表示，這是為了要鼓舞特勤人員克盡職責，但不是擋一顆子彈就500萬，「它是涵蓋在裡面，假如因此而受傷，會有一個標準」，大家討論過做過評鑑以後，會核發慰問金跟獎金，不要以為擋個子彈就有500萬，不能以偏概全。