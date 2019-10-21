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鶯歌惡火釀3死1傷！侯友宜凌晨急奔醫院慰問：全力協助後續治喪事宜

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▲▼火警。（圖／記者游宗樺攝）

▲鶯歌住宅深夜大火。（圖／記者游宗樺攝）

記者袁茵／新北報導

新北市鶯歌區德昌二街一處民宅3樓陽台21日凌晨1點多突然竄出火舌，鄰居發現後急忙報案，然而仍無法阻止50歲鳳鳴國小校長、50歲校長夫人、21歲外甥死亡的悲劇發生。對此，新北市長侯友宜21日上午8點表示，2位資深教育工作者殞落，他感到萬分遺憾與難過，已經在凌晨趕往醫院探視傷者、慰問家屬，並且向死者拈香致意。

侯友宜21日上午在臉書上表示，清晨一點多消防局同仁通報，新北市鶯歌區一間透天厝發生火警，造成鳳鳴國小校長曾俊凱、夫人音樂老師黃玟瑜及姪子死亡，姪女骨折送醫。

▲▼鶯歌3死惡火。（圖／翻攝自Facebook／新北學Bar）

▲新北市長侯友宜凌晨趕到醫院悼念。（圖／翻攝自Facebook／新北學Bar）

侯友宜說，聽到兩位資深教育工作者殞落，自己感到萬分遺憾與難過，凌晨和市府團隊趕往聖保祿醫院、恩主公醫院，探視傷者、慰問家屬，並向不幸身亡的鳳鳴國小校長夫婦和姪子拈香致意。

侯友宜提到，曾俊凱曾任石碇國小、安坑國小校長，也是新北市防災輔導團及終身教育輔導團召集人，辦學經驗豐富，也熱心在孩子們的教育上。他要求市府教育局、民政局及社會局等相關局處，除了全力協助家屬處理後續治喪事宜外，火警原因務必調查清楚，同時進行學生的心理安撫。願祂們安息。

超越藍綠，就靠她了

▼鳳鳴國小校長已成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼火災。（圖／記者游宗樺攝）

▼外甥被拉出火場，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼火警。（圖／記者游宗樺攝）

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