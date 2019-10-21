19歲高雄女葬火海　師傅：常跳電把「補累嘎」換大就好？您家可能電線走火

▲高雄苓雅住宅發生火警，19歲女子在陽台求救仍不幸身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市苓雅區廣州一街20日發生嚴重火警，造成一名19歲女子葬生火窟，起火原因疑似電線走火。對此，一名水電師傅提醒，如果家中常發生跳電，請來的水電師傅看完只回把「『補累嘎』換大一點就好了」，「那您家可能就是電線走火的高風險群之一。」還有專家說，「火看得到，瓦斯聞得到，惟有電，看不到也聽不到聞不到，一碰就讓你心臟麻痺見上帝。」許多網友看完驚呼是「救命好文」。

水電師傅今天（21日）凌晨在「爆廢公社」臉書社團貼出這起不幸的新聞表示，又是一起電線走火的慘案，其實新聞上每次有祝融之災，十之八九都是電線走火；剛好他是水電師傅，大概解釋一下希望大家能多注意用電安全。

師傅指出，「如果您家曾發生過常常跳電，而請了附近的水電行來看。水電師傅只跟您回了一句『哦？跳電哦！我把『補累嘎』換大一點就好了」。這樣的狀況，那您家可能就是電線走火的高風險群之一。』

「到底什麼是電線走火？」師傅解釋，就是電線使用超過它目前能承受的電流量，導致過熱起火；簡化來說，所有的電線在用電時都會產生熱，用的電流量越大時，電線也會越熱。

▼師傅說，用的電流量越大時，電線也會越熱。（圖／記者姜國輝攝）

師傅表示，而每種不同粗細的電線都有它的安全電流值，像是住家常見的「2.0mm電線」的安全電流，則是在16安培（安培為電流單位）左右，這個數值會因其他外在因素而變動。

師傅舉例，一般住家都是PVC管配線，也就是電線穿在塑膠管內，若管內只有3、4條線的話，它的安全電流值是16安培左右；但管內要是有8條、甚至10條線的話，它的安全電流可能只剩下13或14安培，主要就是因為管內電線太多，不利於散熱，所以安全電流會較低。

師傅指出，為了保護電線不要使用過高的電流，會在開關箱內裝設「無熔絲斷路器」（即NFB，就是上面提到的『補累嘎』）來保護電線；像是直徑2.0mm的電線，會配合額定跳脫電流15安培的斷路器，如此一來，當使用的電流超過15安培一小段時間後，斷路器即會自動跳脫，也就是一般常說的「跳電」。

師傅說，而當您家發生跳電，找來的水電師傅，卻只幫您把原本跳脫電流15安培的斷路器，換成20、甚至30的，「那您要小心了」；當使用的電流超過電線能承受的範圍，而斷路器卻因還沒到達額定跳脫電流，所以無跳脫動作的話，便很可能產生起火的現象。

▼專家提醒，使用有加熱功用的電器盡量不使用延長線。（圖／記者姜國輝攝）

師傅強調，且當電線走火時，通常不會是一點點小火光而已，通常這一整條線會在一眨眼內從頭燒到尾，進而影響其他附近的電線一起燒，「所以，如果您家曾經有請水電行來處理跳電的問題，而他只幫您換了無熔絲斷路器的話，建議您換家水電行再來看一次，千萬不要心存僥倖…」

「水能載舟，亦能覆舟。」師傅感嘆，「電，能為我們的生活帶來便利，也能造成嚴重傷亡」，祝大家永遠平安健康，「不想再看到電線走火的新聞了。」

對此，有人提問，「那如果是再增加一個補累嘎呢？」師傅回，「多一顆補累嘎，並且多配一組電線，去分擔原本過載的電線，那這方法是可行的。如果是在原本的電源迴路多補上一顆補累嘎，那跟原本的情況完全一樣，沒有任何不同。」

還有一名專家提醒，盡量不要使用過長的電線，多頭插座或延長線勿同時使用過多電器；電線如有遭壓扁或破皮狀況請立即更換；插頭請務必插緊不能搖晃，拔插頭要捏住插頭而不是拉線。

▼師傅感嘆，「不想再看到電線走火的新聞了。」（達志／示意圖）

該專家說，220v以上電氣用品請記得使用接地線（多為綠線）；電器用品或延長線盡量選擇有增設保險絲的，使用有加熱功用的電器盡量不使用延長線，延長線的線徑通常只有1.25mm甚至0.75mm，承受高電流很快就有熔斷走火的可能性（新聞的火災有60%是因為這點發生）；電線勿捆綁，迴圈效應會讓線越來越熱。

該專家提醒，「火看得到，瓦斯聞得到，惟有電，看不到也聽不到聞不到，一碰就讓你心臟麻痺見上帝，請注意安全。以上為專制日本電氣，從業12年的工業科技專業建議。」

其他人留言，「功德無量，祝你好心有好報」、「你這篇文可能讓未來避免了幾次災難」、「這篇文章幫助了很多不知道的人」、「整個長知識啊。」

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