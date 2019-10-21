睽違18年中華隊1分勝日本　盧秀燕全程觀賽開心頒發冠軍盃

▲中華隊一記中外野攻下3分，盧秀燕開心得站起來吶喊。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第29屆亞洲棒球錦標賽20日晚間在台中洲際棒球場舉行冠軍戰，中華隊不負眾望以5比4擊敗日本隊，睽違18年後再度奪冠，抱回隊史第5座金盃，台中市長盧秀燕全程觀賽、熱情吶喊，為中華健兒加油，並在閉幕典禮代表主辦城市開心頒發冠軍金盃給中華隊，如願將冠軍留在台灣。

▲▼中華隊以1分之差，險勝日本隊奪冠，盧秀燕開心頒發冠軍獎盃。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕在亞錦賽開幕典禮時，特別到場送上水果禮盒，慰勞中華隊員，並加油打氣，昨晚冠軍戰也全程觀戰，她與中華民國棒球協會理事長辜仲諒、「森林王子」張泰山手持加油棒，化身小粉絲，2局上中華隊攻占滿壘，張進德一記中外野飛球為中華隊攻得3分，以3比1超前日本隊時，盧還激動地從椅子上跳起來，與滿場球迷一起為中華健兒尖叫吶喊。

7局下日本隊2人出局1人在壘，中華隊僅以1分領先，換上年僅20歲的棒壇新秀「火球男」劉致榮登板，2.1局狂飆5次三振，均速猛催150公里以上，成功封鎖日本隊打線，榮獲本屆賽事MVP，最終中華健兒以1分力克對手，盧興奮高喊「中華隊冠軍！中華隊冠軍！」

「18年了，中華民國終於拿到冠軍！」辜仲諒首先感謝同仁們辛苦安排這幾天的比賽，這次中華隊以1分之差擊敗日本奪下冠軍，他「非常非常非常地高興」，因為這是中華隊自2001來再次得到冠軍。

亞錦賽由亞洲棒球總會主辦，每2年舉辦一次，由亞洲各國輪流承辦，自1954年起已邁入第29屆，今年有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華共8隊參賽，14日至20日在台中洲際棒球場及台灣體育運動大學棒球場登場。

中華隊本屆成績斐然，以A組第2晉級，超級循環賽中先後對上B組第2的南韓隊、B組第1的中國大陸隊，兩場比賽皆獲勝，晉級決賽和日本隊爭取金牌，取得明年奧運最終資格賽門票。

運動局強調，歷年來爭取多項國際重大賽事在台中舉辦，並獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」獎牌肯定，11月5日到7日的世界12強棒球錦標賽台灣區預賽，也將在洲際棒球場舉辦，多場國際賽事接力登場台中，台中棒球運動蓬勃發展，歡迎全台球迷繼續到台中為中華隊加油。