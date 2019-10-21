美食外送搶市占全虧！　「吃飽沒」創辦人點出燒錢關鍵：免運大戰

▲美食外送市場競爭激烈。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

美食外送平台「吃飽沒」今年8月15日宣布結束營業，讓不少新北地區的網友相當不捨，紛紛留言表示「不要拋棄偏遠地區啊」、「真的假的，我靠你們做了不少客人」。如今美食外送市場競爭激烈，知名平台包含foodpanda、Uber Eats、deliveroo、foodomo等等，其實通通都是在燒錢搶攻市占率，「吃飽沒」創辦人洪廣禮分析，現階段消費者都是看哪家優惠比較好就用哪家，免運大戰應該暫時還停不了，至於明年是否有望回歸理性競爭，就要看有沒有新的平台加入了。

近期外送員薪資、工作安全問題不時獲得外界關注，民眾走在路上經常能看到foodpanda和Uber Eats等外送員忙碌的身影。此外，美食商機爆發也引起新加坡電商蝦皮購物的興趣，宣布跨足搶爭每年237億元的商機，讓美食外送雙雄foodpanda、Uber Eats繃緊神經，相繼推出免運費服務守住消費族群。

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「吃飽沒」創辦人洪廣禮向《自由時報》表示，這行業其實並不好賺，尤其最近這半年各大平台推出免運服務，目的是要增加訂單、吸引外送員加入，消費者也是看哪邊的優惠比較好就靠過去，所以才會出現所謂的免運大戰，預計這個現象會持續到今年底，直到明年才有機會回歸理性競爭，到時也能看出各家平台的資本。

洪廣禮在報導中提到，美食外送平台的收入來源分為店家抽成和消費者運費，大打免運策略會讓收入全仰賴店家抽成，長久下來就會很難支撐整體營運，雖然消費者使用量變多，業者有無獲利大家都心知肚明。

▲美食外送平台「吃飽沒」宣布結束營運，網友們大多都覺得很可惜。（圖／截自吃飽沒APP）

目前台灣美食外送平台將近十家，在近3個月來的免運大戰中，卻沒有一家平台真的賺大錢。對於外送熱潮是否已有退燒現象，曾有YouTuber實測外送員3小時內接到的訂單量約為11單，以每單70元抽成來計算，相當於賺了770元，時薪確實比一般工作要來得高，但這之中還隱藏許多看不見的隱形成本，包含騎車風險等等。

一名外送員加碼點破一般人對於外送的6大迷思，分別為「點越少我們只會越開心」、「不用覺得下雨天叫外送很不好意思，如果外送員不想承擔下雨帶來的風險，可以選擇不上班休息，你不叫我們反而更難過」、「有人擔心點個70元賺什麼，公司本身對店家抽成33％，的確點70元還免運的時候算是虧損，但用其他單就能輕易補回」、「外送員要在送你這單的路上才看得到訊息及備註，要不要辣、餐具在店家那邊備註」、「99％的外送員都會盡快送餐，會慢不要再責怪我們，餐廳拖餐、夾單，客人不拿餐或是找不到，我們的薪水也是大打折扣」，這行業其實遠比大家所想的還要辛苦。