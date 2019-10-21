　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美食外送搶市占全虧！　「吃飽沒」創辦人點出燒錢關鍵：免運大戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲美食外送市場競爭激烈。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

美食外送平台「吃飽沒」今年8月15日宣布結束營業，讓不少新北地區的網友相當不捨，紛紛留言表示「不要拋棄偏遠地區啊」、「真的假的，我靠你們做了不少客人」。如今美食外送市場競爭激烈，知名平台包含foodpanda、Uber Eats、deliveroo、foodomo等等，其實通通都是在燒錢搶攻市占率，「吃飽沒」創辦人洪廣禮分析，現階段消費者都是看哪家優惠比較好就用哪家，免運大戰應該暫時還停不了，至於明年是否有望回歸理性競爭，就要看有沒有新的平台加入了。

近期外送員薪資、工作安全問題不時獲得外界關注，民眾走在路上經常能看到foodpanda和Uber Eats等外送員忙碌的身影。此外，美食商機爆發也引起新加坡電商蝦皮購物的興趣，宣布跨足搶爭每年237億元的商機，讓美食外送雙雄foodpanda、Uber Eats繃緊神經，相繼推出免運費服務守住消費族群。

請繼續往下閱讀...

「吃飽沒」創辦人洪廣禮向《自由時報》表示，這行業其實並不好賺，尤其最近這半年各大平台推出免運服務，目的是要增加訂單、吸引外送員加入，消費者也是看哪邊的優惠比較好就靠過去，所以才會出現所謂的免運大戰，預計這個現象會持續到今年底，直到明年才有機會回歸理性競爭，到時也能看出各家平台的資本。

洪廣禮在報導中提到，美食外送平台的收入來源分為店家抽成和消費者運費，大打免運策略會讓收入全仰賴店家抽成，長久下來就會很難支撐整體營運，雖然消費者使用量變多，業者有無獲利大家都心知肚明。

▲「吃飽沒」美食外送平台驚傳結束營運。（圖／截自吃飽沒APP）

▲美食外送平台「吃飽沒」宣布結束營運，網友們大多都覺得很可惜。（圖／截自吃飽沒APP）

目前台灣美食外送平台將近十家，在近3個月來的免運大戰中，卻沒有一家平台真的賺大錢。對於外送熱潮是否已有退燒現象，曾有YouTuber實測外送員3小時內接到的訂單量約為11單，以每單70元抽成來計算，相當於賺了770元，時薪確實比一般工作要來得高，但這之中還隱藏許多看不見的隱形成本，包含騎車風險等等。

一名外送員加碼點破一般人對於外送的6大迷思，分別為「點越少我們只會越開心」、「不用覺得下雨天叫外送很不好意思，如果外送員不想承擔下雨帶來的風險，可以選擇不上班休息，你不叫我們反而更難過」、「有人擔心點個70元賺什麼，公司本身對店家抽成33％，的確點70元還免運的時候算是虧損，但用其他單就能輕易補回」、「外送員要在送你這單的路上才看得到訊息及備註，要不要辣、餐具在店家那邊備註」、「99％的外送員都會盡快送餐，會慢不要再責怪我們，餐廳拖餐、夾單，客人不拿餐或是找不到，我們的薪水也是大打折扣」，這行業其實遠比大家所想的還要辛苦。

ET快訊
常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火
結婚3年狂「嗨嗨搖擺」！人妻卻生不出來　醫檢查一驚：還是處女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

特力回防台灣市場　hoi!好好生活進駐北市家具一級戰區搶市

200元中獎發票PO臉書「下秒遭盜領」　男網友超後悔！財政部：獎金追得回

不動產傳子女　會計師：「繼承」較「贈與」簡單、有利

減稅效應　109年稅收預算數較前一年僅增2%

匯率波動大　換匯想撿好價錢！免盯匯　銀行教你一招搞定

新台幣開盤升值0.1分　以30.61元兌1美元開出

台積電開低走低　台股今開盤下跌14點

不畏美股道瓊重挫255點 　台指期開盤上揚8點

美食外送搶市占全虧！　「吃飽沒」創辦人點出燒錢關鍵：免運大戰

與Google合作項目日增　台灣大林之晨：用「網路人語言」促成

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

新台幣開盤升值0.1分　以30.61元兌1美元開出

台積電開低走低　台股今開盤下跌14點

不畏美股道瓊重挫255點 　台指期開盤上揚8點

美食外送搶市占全虧！　「吃飽沒」創辦人點出燒錢關鍵：免運大戰

與Google合作項目日增　台灣大林之晨：用「網路人語言」促成

200元中獎發票PO臉書「下秒遭盜領」　男網友超後悔！財政部：獎金追得回

特力回防台灣市場　hoi!好好生活進駐北市家具一級戰區搶市

不動產傳子女　會計師：「繼承」較「贈與」簡單、有利

減稅效應　109年稅收預算數較前一年僅增2%

匯率波動大　換匯想撿好價錢！免盯匯　銀行教你一招搞定

走一趟台東好景，配一份台東好食　10間依舊超人氣的美食等你再來嚐

「醫生男友」揪買公債海賺30萬　女友65萬存款5個月內全噴光

新台幣開盤升值0.1分　以30.61元兌1美元開出

19歲惡少「性侵割喉女」埋屍半年落網　囂張嗆：殺人了不起賠錢…逃死原因曝光

嚴立婷37歲被當女大生　兒子冷回「很奇怪嗎？」下秒撩到她爽笑

勞動部機器人賽800隊創新高　偏鄉８歲小女生來挑戰

銀山溫泉必拍3大風景！穿越紅色拱橋　走進《神隱少女》取景地能登屋

台積電開低走低　台股今開盤下跌14點

吃味精超傷身？醫揭汙名謊言…竟藏「驚人好處」　網嗨：終於還清白

狹心症發作致命性高　緊急心導管介入性治療搶救生命分秒必爭

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

財經熱門新聞

別急兌獎 發票彩券中獎5000元以下12月起免稅

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

5G版iPhone12　售價恐要3萬元以上

不動產傳子女　繼承扣除額較多

換匯撿便宜　一招即搞定

特力回防台灣市場　hoi!好好生活進駐北市家具一級戰區搶市

為何賺不到台積電的錢？　謝金河指點迷津

45歲才學投資　大學教授存股滾出4千萬

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

日本消費稅喊漲　刷對卡最高回饋35%

5千億壽宴照片曝光　郭台銘生日

台灣大與Google合作項目日增

即／大樂透7.7億一注獨得　獎落台中逢甲商圈

第四季雜訊干擾多！　法人：投資布局著重兩大方向

更多熱門

相關新聞

要外送員去超商買衛生棉＋代繳水電費

要外送員去超商買衛生棉＋代繳水電費

南投縣草屯鎮1家新興的外送業者，旗下外送員接獲訂單，該消費者除要外送員到超商購買女性生理用品外，又貼出條碼要求幫忙繳納水電費635元，但當外送員買齊商品、代繳完水電費，到達指定交貨地點時，對方手機卻怎麼打也打不通，最後只得自己吞下這筆金額。

「Uber cat」搭掃地機器外送萌炸

「Uber cat」搭掃地機器外送萌炸

Uber搭7分鐘　他評分完噴4000元

Uber搭7分鐘　他評分完噴4000元

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

熊貓昨晚發內部信「選承攬還僱傭」

熊貓昨晚發內部信「選承攬還僱傭」

關鍵字：

外送foodpandaUber

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

快訊／宜蘭翁鋸鐵管爆頭亡　疑軍方射落海未爆彈

國小校長探頭向鄰居大聲求救　下一秒被燒成焦屍

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面