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機車停橋上！三峽「溫暖大男孩」幫白髮瘦弱伯推回收車　萬人讚爆：想認識

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機車停橋上！三峽「溫暖大男孩」幫白髮瘦弱伯推回收車　萬人讚爆：想認識。（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

▲白髮、身形瘦弱的阿伯緊跟在暖男身旁。（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文表示，「想說誰的機車停在橋上，下橋卻看到⋯⋯處處都是溫暖。」原來是一名年輕男騎士幫忙一名資源回收伯推車，超暖的背影吸引超過萬人按讚。但也有人認為可能有違規或危險問題，讓一名救護駕駛貼出自拍照直呼，「那下次我剛好在橋上執勤，麻煩記得趕快來拍我，剛好不適用你上面寫的法條…」

女網友20日在「爆廢公社」臉書社團貼出年輕人的善舉，根據照片，戴著一頂黑色安全帽、穿灰色棉外套、牛仔短褲、白鞋的男騎士，幫忙推載滿資源回收的推車，上面有電風扇、輪胎和紙箱等物品。白髮、身形瘦弱的阿伯則緊跟在年輕人旁邊。

請繼續往下閱讀...

對此，不少人認出地點是三峽的八安大橋，紛紛大讚年輕人超熱心，「想認識他」、「這背影很帥」、「好帥的男人」、「這年輕人了不起」、「貼心的大男孩」、「真是個好孩子！不過也要注意安全喔。」

▼超暖畫面發生在三峽的八安大橋。（圖／翻攝Google Map）

三峽「八安大橋」。（圖／翻攝Google Map）

但也有網友留言，「人家如果撞上他的車造成傷亡怎麼辦？橋上可以停車嗎」、「原來在橋上違規臨停叫心善，那社會上『心善』的人還真少，車都停不好，還幫人推車？」其他人有不同看法，「機車是不會動的，阿伯是會動的，哪一個造成的傷害比較大？」

還有救護車駕駛貼出自己和救護車的自拍照說，「那下次我剛好在橋上執勤，麻煩記得趕快來拍我，剛好不適用你上面寫的法條…」

其他人也表示，「開雙黃燈在後面護送，假如是阿伯下坡推車滑走了呢？車子停在路邊的地方有紅線？看到一台機車停在路邊，還會去撞的是不是未注意前方路況，因注意而未注意？多點鼓勵吧！這種年輕人已經不少了。」

也有人指出，「很多事當你顧慮那麼多的時候，就不一定會去做。年輕人肯做、肯幫忙，值得鼓勵。其他紙上談兵的話就別說了，畢竟沒發生。也別說什麼『難道要等發生才後悔嗎』？當你這樣想，其實也一半以上的機率不會去幫忙。」

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