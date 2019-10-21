酒店女欠10萬想從良　遭竹聯幫3男囚禁毆打、逼做半套

記者黃翊婷／綜合報導

新北市27歲葉姓男子與另外兩人皆為竹聯幫成員，他不滿旗下酒店兩名女子想從良，卻還不出錢，竟然將她們擄走、強迫進行性交易。3人先前被拘提到案，桃園地檢署則向法院聲請收押禁見葉男，稍早已獲得法官裁准。

▲兩名在酒店上班的女子因為還不出錢，遭葉男等人擄走、毆打。（示意圖／123RF，與本案無關）

根據《自由時報》報導，受害的兩名女子年約20多歲，兩人的酒店經紀約轉移到葉男手上，雖然想辭職不做了，卻還不出10萬元的債款，結果竟然遭葉男等人擄走並囚禁在新北市三重某大樓，還被逼迫到半套店從事性交易，如果不從就會挨打，甚至受到性侵；檢警經過長期調查、蒐證，總算在本月19日前往台中將3人逮捕，桃園檢方日前則向法院聲請收押禁見葉男，稍早已經獲准。

事實上，自從9月高雄直播主之亂後，警政署曾在9月25日至10月4日發動為期10天的「全國同步掃黑行動專案」，新北市警局針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，合計有38人到案，其中還包含與連千毅系出同門、天龍堂堂主林德源。

▲中壢警分局上月30日查獲竹聯幫暴力討債集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而桃園市中壢警分局上月底也分別在桃園、花蓮地區逮捕6名竹聯幫成員，根據警方調查，該集團先是在網路上開設賭盤，邀請被害人簽賭，如果還不出錢，就把人押到摩鐵，私設刑堂逼迫做蛙人操體，或者簽立本票、強盜財物，雖然6人落網後皆矢口否認，但還是被依強盜、恐嚇取財、妨礙自由、傷害等罪送辦。

中壢警分局分局長劉印宮當時曾表示，明年就是總統大選，對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序之不法分子與黑道幫派，絕對會持續強力偵辦，以淨化選前治安，呼籲民眾切勿以身試法，若有疑似暴力、賭博等介入選舉等線索，請隨時向警方聯繫，共同打擊不法與維護治安。