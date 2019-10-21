鶯歌校長夫婦命喪火窟…「15字辦學理念」永流傳　侯友宜凌晨趕醫院悼念

▲鶯歌3死惡火，鳳鳴國小校長曾俊凱喪命。（圖／翻攝自Facebook／新北學Bar，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一場惡火帶走新北市鶯歌鳳鳴國小校長夫妻，讓許多人感到不捨，紛紛在臉書哀悼表達悲痛與不捨。新北市長侯友宜得知消息後也在凌晨4點趕到醫院，探望傷者和祭拜校長夫婦。

新北市鶯歌區德昌二街一處獨棟透天厝，其3樓陽台21日凌晨1點多突然竄出火舌，鄰居驚見屋主大叫「快叫消防隊！」後急忙報案，警、消到場控制火勢並將受困屋內的4人陸續拉出，但屋主已成蜷曲焦屍，而其妻、外甥送醫後也宣告不治，外甥女雙腿骨折意識清醒。

根據了解，死者是鳳鳴國小校長曾俊凱，學歷是教育政策與管理研究所教育博士，辦學理念為專業、愛、卓越、求真、樂善、達美。曾校長妻子則是鶯歌國小的音樂老師。

▲新北市長侯友宜凌晨趕到醫院悼念。

教育界痛失2英才讓許多人都相當不捨，臉書粉絲專頁「新北學Bar」發文指出，我們最敬愛的鳳鳴國小校長曾俊凱博士夫婦，突然離開我們，教育界表達最誠摯的悲痛與不捨！「用生命來辦教育，用專業來帶領學校～曾俊凱校長」。

文中透露，曾俊凱校長也是新北市府團隊重要成員，噩耗傳出後，新北市長侯友宜凌晨4點感到醫院探望傷者和祭拜校長夫婦。「這是新北教育界的大事，後續再請大家多予關心與協助，感謝曾校長為新北教育的奉獻與努力，教育局與鳳鳴小、鶯歌小一起協助相關後續，R.I.P.」