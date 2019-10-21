　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭家軍黃韻涵：總統支持國民黨提名的韓國瑜　郭粉掀正反熱議

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委參選人黃韻涵。（圖／記者賴君欣攝）

▲黃韻涵到底是挺韓還挺郭，立場問題一直受到外界關注。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃翊婷／綜合報導

郭家軍第二人、國民黨立委參選人黃韻涵昨日（20日）出席鴻海創辦人郭台銘舉辦的第二場感恩見面會，被問到挺韓還是挺郭，回答「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人」，掀起郭粉正反意見熱烈討論。有網友在相關新聞底下留言抨擊黃韻涵厚臉皮；但也有不少郭粉抱持正面態度，PO文鼓勵「小老虎們會力挺黃韻涵，蓋章、簽到去」。

由於在國民黨總統初選時，黃韻涵的母親、高雄市議會副議長陸淑美曾公開力挺郭台銘，黃後來獲得國民黨提名成為高雄市第二選區參選人，她到底是挺韓還是挺郭，也成為外界熱烈討論的話題之一。對此，黃韻涵在郭台銘的第二場感恩見面會中被問到這個問題，她回答，「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人，郭董很多政策是對國家非常正面的，有機會進國會也會往這邊去推行。」

黃韻涵也提到，如果郭粉願意支持，相當於給她很大的力量，這也是一個很好的機會，就像是得到郭台銘的認同，「真的就是未來為了中華民國、為了台灣，尤其是高雄一起拚經濟。」

▲▼郭台銘雙十國慶前往國旗屋升旗，帶著2名新加入的郭家軍成員亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

▲郭台銘曾在雙十國慶時帶著兩名新加入的郭家軍成員亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

不過，黃韻涵此話一出，隨即在網路上掀起正反意見熱議，部分郭粉在相關新聞以及臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」PO文或留言，抨擊黃的行為太厚臉皮，「還挺她？」甚至有人因為不挺她而受到批評，無奈退出挺郭的臉書社團。

但也有郭粉對此抱持正面態度，認為這個布局相當漂亮，也很期待後續發展以及效應，還貼出黃韻涵的臉書粉絲專頁網址，號召大家一起按讚支持，「我們知道！自己國家自己救，高雄第二選區立法委員黃韻涵，小老虎們會力挺，蓋章、簽到去！」

▼有郭粉力挺黃韻涵，也有人選擇不支持。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘粉絲老虎軍團）

黃韻涵「總統支持韓國瑜」，郭粉正反意見熱議。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘粉絲老虎軍團）

ET快訊
遭爆得菜花又約砲人妖…28歲孔垂楠深夜長文道歉：暫停一切演藝
服務犬陪散步突然抓狂猛叫　主人起疑叫119…下秒哭著感謝牠
他翻老爸遺物驚見大祕寶　銀行員一看拍肩「田僑仔變凡人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

女童拒喊「凍蒜」…韓國瑜尷尬解釋：小孩就是怕生　下秒幫挖沙被搶回玩具喊「不要」

郭家軍黃韻涵：總統支持國民黨提名的韓國瑜　郭粉掀正反熱議

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

女童拒喊「凍蒜」…韓國瑜尷尬解釋：小孩就是怕生　下秒幫挖沙被搶回玩具喊「不要」

郭家軍黃韻涵：總統支持國民黨提名的韓國瑜　郭粉掀正反熱議

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

戴資穎奪后冠　駐丹麥代表李翔宙親率加油團助陣

影／韓國瑜回擊陳年老醋工廠　還原柯文哲4小時連3酸

台灣省議會高爾夫球場改建　蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

機車停橋上！三峽「溫暖大男孩」幫白髮瘦弱伯推回收車　萬人讚爆：想認識

遭爆得菜花又約砲人妖…28歲男星深夜長文道歉了！　「暫停一切演藝事業」

女童拒喊「凍蒜」…韓國瑜尷尬解釋：小孩就是怕生　下秒幫挖沙被搶回玩具喊「不要」

酒店女欠10萬想從良　遭竹聯幫3男囚禁毆打、逼做半套

日本女生都在流行喝「麥茶」減肥　提高基礎代謝還能消水腫

普悠瑪事故滿周年...傷痛忘不掉　家屬淚求真相、司機爆哭「連呼吸都痛」

BT用10年！屏東男下載色情片被板橋警查到IP　法官判無罪：檔名是歌曲

「天然、有機」就是最好？藥師揭「關鍵迷思」：不一定安全

萬華街友深夜酒後竟持刀相向　砍殺好友讓他血濺公園

唐綺陽運勢／本周注意3方面出狀況！　雙魚「好壞桃花一起來」小心分辨

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

客人叫外賣「不下樓取餐」：拿上來否則客訴！　他當場往食物吐4口水洩憤

政治熱門新聞

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

快訊／劉致榮投太好！蔡英文感動：下一站，11月！

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜：開玩笑嗎

韓副手？命理師算出她：加分到極致

美評國軍後備無效　國防部斥：軍力230萬！

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

連戰點頭任韓國瑜全國後援總會長

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

洪秀柱：韓國瑜遭蛋襲　民進黨雙重標準

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？真相曝光

韓國瑜會選不下去！楊秋興：換柱2.0不是不可能

黃韻涵：總統支持黨提名的韓國瑜

更多熱門

相關新聞

連戰點頭任韓國瑜全國後援總會長

連戰點頭任韓國瑜全國後援總會長

國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部預計在11月9日於高雄市正式成立，前國民黨主席連戰辦公室主任彭國省向媒體證實，韓國瑜邀請連戰擔任全國後援總會長，目前已經獲得同意。不過，也有知情人士透露，韓國瑜的全國競選總部其實尚未選定正式開張的日期，與現階段流傳的消息不同。

中華隊奪冠　郭台銘：氣走壽司

中華隊奪冠　郭台銘：氣走壽司

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

韓國瑜呼籲嘉義市民執政黨做不好明年就下台

韓國瑜呼籲嘉義市民執政黨做不好明年就下台

蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜2020高雄市立委黃韻涵郭台銘

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

快訊／宜蘭翁鋸鐵管爆頭亡　疑軍方射落海未爆彈

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

莊敬高職21歲「南韓帥老師」曝光！

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面