郭家軍黃韻涵：總統支持國民黨提名的韓國瑜　郭粉掀正反熱議

▲黃韻涵到底是挺韓還挺郭，立場問題一直受到外界關注。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃翊婷／綜合報導

郭家軍第二人、國民黨立委參選人黃韻涵昨日（20日）出席鴻海創辦人郭台銘舉辦的第二場感恩見面會，被問到挺韓還是挺郭，回答「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人」，掀起郭粉正反意見熱烈討論。有網友在相關新聞底下留言抨擊黃韻涵厚臉皮；但也有不少郭粉抱持正面態度，PO文鼓勵「小老虎們會力挺黃韻涵，蓋章、簽到去」。

由於在國民黨總統初選時，黃韻涵的母親、高雄市議會副議長陸淑美曾公開力挺郭台銘，黃後來獲得國民黨提名成為高雄市第二選區參選人，她到底是挺韓還是挺郭，也成為外界熱烈討論的話題之一。對此，黃韻涵在郭台銘的第二場感恩見面會中被問到這個問題，她回答，「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人，郭董很多政策是對國家非常正面的，有機會進國會也會往這邊去推行。」

黃韻涵也提到，如果郭粉願意支持，相當於給她很大的力量，這也是一個很好的機會，就像是得到郭台銘的認同，「真的就是未來為了中華民國、為了台灣，尤其是高雄一起拚經濟。」

▲郭台銘曾在雙十國慶時帶著兩名新加入的郭家軍成員亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

不過，黃韻涵此話一出，隨即在網路上掀起正反意見熱議，部分郭粉在相關新聞以及臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」PO文或留言，抨擊黃的行為太厚臉皮，「還挺她？」甚至有人因為不挺她而受到批評，無奈退出挺郭的臉書社團。

但也有郭粉對此抱持正面態度，認為這個布局相當漂亮，也很期待後續發展以及效應，還貼出黃韻涵的臉書粉絲專頁網址，號召大家一起按讚支持，「我們知道！自己國家自己救，高雄第二選區立法委員黃韻涵，小老虎們會力挺，蓋章、簽到去！」

▼有郭粉力挺黃韻涵，也有人選擇不支持。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘粉絲老虎軍團）