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BT用10年！屏東男下載色情片被板橋警查到IP　法官判無罪：檔名是歌曲

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▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲曾男辯稱，不知道下載到色情檔案。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名曾姓男子使用BitComet（比特彗星）下載檔案時，被控同時上傳兒童和少年性交影片。但二審法官認為，該檔名是歌曲──「wk好歌＠中指.avi」，曾有可能按到下載，但不知道檔案含有性交影像，因此判曾無罪確定。

判決指出，曾男2017年5月24日凌晨0時36分許，在住家以筆電下載並同時上傳兒童或少年性交行為檔案，被執行網路巡邏的新北市海山分局警察根據IP位址查到。檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》電腦網路散布兒童或少年為性交行為影片罪、《刑法》散布猥褻影像罪起訴。

但曾男否認犯行辯稱，他使用BT至少10年，是因下載速度較快，平常以下載音樂為主，本件檔案的檔名是歌曲，「我有可能按到下載」、「我不知道本件檔案是色情影片」，也不知道BT軟體在下載數據時，會同時上傳數據供不特定人分享，且他尚未下載完成即刪除檔案。

一審屏東地院法官認為，該檔名為「wk好歌＠中指.avi」，一般人實難僅憑此檔案名稱，知悉或預見本件檔案內含兒童或少年性交影像，因此判無罪。

▼檢警未在曾男筆電發現其他猥褻照片。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pexels）

▲電腦。（圖／免費圖庫pexels）

檢方不服上訴表示，「wk好歌＠中指.avi」副檔名為「.avi」影片檔，並非單純音樂檔；且被告自承使用「BT彗星」軟體很久，理應知悉軟體下載檔案時，具有「邊下邊放」預覽影片內容，被告顯然已知悉或預見本檔有性交影像。

但高等法院高雄分院法官認為，被告辯稱使用BT軟體平常下載音樂為主，本件檔案的檔名是歌曲（『wk好歌』），有可能按到下載，但不知道檔案含有性交影像，尚非不可採信；且在被告筆電也未找到其他猥褻照片佐證，因此駁回檢方上訴，全案無罪確定。

判決書介紹，BT下載是多點下載的P2P軟體，利用種子（.torrent）下載，種子必須有人先有完整的檔案來「作種」（類似產生一個網路連結位置），透過Tracker伺服器連接並傳輸數據；BT下載又被稱為「變態下載」，透過種子文件或磁鏈可和其他用戶交換數據，下載的同時也上傳數據。

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