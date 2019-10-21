　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼連戰出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

▲連戰受邀擔任韓國瑜的全國後援總會長。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部預計在11月9日於高雄市正式成立，前國民黨主席連戰辦公室主任彭國省向媒體證實，韓國瑜邀請連戰擔任全國後援總會長，目前已經獲得同意。不過，也有知情人士透露，韓國瑜的全國競選總部其實尚未選定正式開張的日期，與現階段流傳的消息不同。

日前有媒體報導指稱，韓國瑜的全國競選總部將邀請前黨主席連戰、吳伯雄以及前副主席林豐正，分別擔任全國競選總部主委、全國後援總會長與全國顧問團總團長，其中林豐正的部分已經確定。對此，彭國省向《中央社》表示，韓國瑜的確有邀請連戰擔任全國後援總會長，並非全國競選總部主委，而連戰也已經點頭同意。

▲▼ 韓國瑜嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

▼▲韓國瑜走訪嘉義，獲得支持者熱情相挺。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 韓國瑜嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

此外，國民黨副主席兼秘書長、韓國瑜競選總部總幹事曾永權本月8日曾邀請中央黨部主管，與韓國瑜競選辦公室進行工作會報，討論選務、文宣等各種分工合作內容；據了解，會議中決議韓的競選總部將在11月初正式成立，且地點會設於高雄市，另外也會在台北市八德大樓成立北部競選辦事處。不過，也有知情人士透露，韓的全國競選總部的確會落腳在高雄，但尚未確定明確的日期。

而隨著選戰逐漸進入最後的關鍵階段，韓國瑜近期也把握時間，勤跑行程拜票，他昨日（20日）晚間先是在嘉義市文化公園辦晚會，結束後準備前往文化夜市，沒想到現場支持者太過熱情，一度讓他沒有辦法跟攤商對話，最後只得緊急取消行程；面對粉絲力挺，韓國瑜還在上台致詞時感謝，「現場沒有個10萬人，也有個7、8萬人」、「名嘴媒體不監督執政黨，卻來監督又老又醜的禿子」。

ET快訊
交往男偶像爆遭染病！　正妹崩潰「醫生說很嚴重」怒揭他約砲史
亞錦賽／中華5比4勝日本奪18年來首冠　劉致榮飆158火球
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

戴資穎奪后冠　駐丹麥代表李翔宙親率加油團助陣

影／韓國瑜回擊陳年老醋工廠　還原柯文哲4小時連3酸

台灣省議會高爾夫球場改建　蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

民主政治不暴力選舉活動拒暴戾　林燕祝：請選民勿用非理性行為

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

從1樓燒上3樓！國小校長探頭向鄰居大聲求救　下一秒被大火吞噬慘成焦屍

連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

博羅依轉中颱不排除強颱…低溫跌到19度　「北東水氣一天天多」周末雨明顯

快訊／鶯歌3死1傷惡火！鳳鳴國小校長成蜷曲焦屍　妻子、外甥喪命

喬治亞州裝甲戰車落水　美軍3死3傷

他翻老爸遺物驚見大祕寶　銀行員一看拍肩「田僑仔變凡人」

200元中獎發票PO臉書「下秒遭盜領」　男網友超後悔！財政部：獎金追得回

超神「裝逼神器」大肌肌一秒炸裂　網洗版求買：有XXXL嗎？我要買給老公

喝酒請代駕「最後一秒破功」　嫌車停歪自己移正…醉男慘吃公共危險罪

亞錦賽／中華隊拚勁奪冠　李總：留下美好回憶

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

警察「攻堅客人」外送員目睹拔槍　嚇壞亂入圍捕場景...嫌犯還丟槍！

政治熱門新聞

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

快訊／劉致榮投太好！蔡英文感動：下一站，11月！

韓副手？命理師算出她：加分到極致

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜：開玩笑嗎

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

美評國軍後備無效　國防部斥：軍力230萬！

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

洪秀柱：韓國瑜遭蛋襲　民進黨雙重標準

網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？真相曝光

韓國瑜會選不下去！楊秋興：換柱2.0不是不可能

「什麼都還沒做，沒有壓力」柯文哲狂酸韓國瑜

戴資穎封后　李翔宙親率加油團助陣

更多熱門

相關新聞

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

國民黨總統參選人韓國瑜20日晚間到嘉義市跑行程，晚間8時許抵達文化夜市進行參訪活動，但由於現場歡迎的民眾實在太多了，導致他只能緊急取消參訪夜市的行程。韓國瑜上台時也對現場支持者們說，嘴媒體不監督執政黨，卻來監督又老又醜的禿子。

韓國瑜呼籲嘉義市民執政黨做不好明年就下台

韓國瑜呼籲嘉義市民執政黨做不好明年就下台

蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

韓副手？命理師算出她：加分到極致

韓副手？命理師算出她：加分到極致

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜連戰

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

快訊／宜蘭翁鋸鐵管爆頭亡　疑軍方射落海未爆彈

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

莊敬高職21歲「南韓帥老師」曝光！

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

賣保險排第2！失聯友「突然約你原因」Top10

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面