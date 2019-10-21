連戰點頭擔任韓國瑜全國後援總會長　藍營三巨頭獲兩同意

▲連戰受邀擔任韓國瑜的全國後援總會長。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部預計在11月9日於高雄市正式成立，前國民黨主席連戰辦公室主任彭國省向媒體證實，韓國瑜邀請連戰擔任全國後援總會長，目前已經獲得同意。不過，也有知情人士透露，韓國瑜的全國競選總部其實尚未選定正式開張的日期，與現階段流傳的消息不同。

日前有媒體報導指稱，韓國瑜的全國競選總部將邀請前黨主席連戰、吳伯雄以及前副主席林豐正，分別擔任全國競選總部主委、全國後援總會長與全國顧問團總團長，其中林豐正的部分已經確定。對此，彭國省向《中央社》表示，韓國瑜的確有邀請連戰擔任全國後援總會長，並非全國競選總部主委，而連戰也已經點頭同意。

▼▲韓國瑜走訪嘉義，獲得支持者熱情相挺。（圖／記者翁伊森攝）

此外，國民黨副主席兼秘書長、韓國瑜競選總部總幹事曾永權本月8日曾邀請中央黨部主管，與韓國瑜競選辦公室進行工作會報，討論選務、文宣等各種分工合作內容；據了解，會議中決議韓的競選總部將在11月初正式成立，且地點會設於高雄市，另外也會在台北市八德大樓成立北部競選辦事處。不過，也有知情人士透露，韓的全國競選總部的確會落腳在高雄，但尚未確定明確的日期。

而隨著選戰逐漸進入最後的關鍵階段，韓國瑜近期也把握時間，勤跑行程拜票，他昨日（20日）晚間先是在嘉義市文化公園辦晚會，結束後準備前往文化夜市，沒想到現場支持者太過熱情，一度讓他沒有辦法跟攤商對話，最後只得緊急取消行程；面對粉絲力挺，韓國瑜還在上台致詞時感謝，「現場沒有個10萬人，也有個7、8萬人」、「名嘴媒體不監督執政黨，卻來監督又老又醜的禿子」。