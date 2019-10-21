博羅依轉中颱不排除強颱…低溫跌到19度　「北東水氣一天天多」周末雨明顯

▲目前西北太平洋上有浣熊和博羅依颱風，都不會影響台灣。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，未來一周受到東北風影響，降雨仍以北部、東半部為主，水氣會一天比一天慢慢增加，周五（25日）到周日（27日）雨勢比較明顯。另外，博羅依颱風今天（21日）清晨2時增強為中度颱風，他說，不排除轉為強烈颱風。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣不錯，吹偏乾的偏北風，北部、東半部可見陽光，但仍有零星短暫雨，中南部則為晴朗的天氣，午後山區有零星陣雨；溫度方面，各地低溫約20到22度，北部、東半部白天高溫約27、28度，中南部約31度要注意日夜溫差大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，未來7天都以北東降雨為主，但水氣、陰天時間一天比一天慢慢變多，今和周二（22日）有零星降雨；周三（23日）、周四（24日）有局部短暫雨；周五到周日雨勢較明顯，但都不是到大雨或豪雨。他指出，至於中南部皆為多雲到晴，午後近山區可能有雨。

官欣平說，未來一周溫度方面，今到周三因水氣變少，多少有些「輻射冷卻」效應，中部以北、東北部低溫約19到21度；周三、周四水氣慢慢增加，中部以北、東北部低溫約20到22度，南部則約23度；高溫部分，北部、東北部約25到28度，花東約27、28度，中南部約31度。

至於雙颱動向，官欣平表示，浣熊已於20日晚間8時減弱為輕颱，未來朝北北東方向行徑，預計24小時後轉為溫帶氣旋；至於博羅依今晨2時增強為中颱，未來持續增強，不排除變強颱，估以偏西往西北移動，在硫磺島偏南往北轉，不會接近台灣。

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▼雙颱不影響台灣。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）