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從1樓燒上3樓！國小校長探頭向鄰居大聲求救　下一秒被大火吞噬慘成焦屍

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記者游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區德昌二街一處獨棟透天厝，其3樓陽台21日凌晨1點多突然竄出火舌，鄰居驚見屋主大叫「快叫消防隊！」後急忙報案，警、消到場控制火勢並將受困屋內的4人陸續拉出，但屋主已成蜷曲焦屍…而其妻送醫後也宣告不治；一名外甥性命垂危急救中、外甥女雙腿骨折意識清醒。

▲▼火警。（圖／記者游宗樺攝）

▲鄰居表示，案發當時屋主有探頭向鄰居大聲求救：「快叫消防隊！」（圖／記者游宗樺攝）

據了解，50歲曾姓屋主是鳳鳴國小校長，火災發生時有向鄰居大聲求助，而鄰居也迅速報案，沒想到最後仍發生憾事，後來消防員在4樓後陽台的位置發現他的遺體，已呈蜷曲焦屍。

▲▼火災。（圖／記者游宗樺攝）

▲消防員控制火勢後，在4樓後陽台發現了屋主燒焦的遺體。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼鳳鳴國小校長。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲慘死的屋主是鳳鳴國小校長曾俊凱。（圖／記者游宗樺翻攝）

目擊民眾表示，火勢是從1樓往3樓延燒，並且聽到幾聲類似爆炸聲，案發當時，21歲的邱姓外甥女從3樓跳窗逃生，雙腳大腿骨折倒在2樓鐵皮，消防員見狀趕緊架梯將人救下來，但曾姓校長及其50歲黃姓妻子（鶯歌國小音樂老師）還有另一名21歲邱姓外甥仍受困屋內。

▲▼火警。（圖／記者游宗樺攝）

▲21歲外甥性命垂危仍在急救中。（圖／記者游宗樺攝）

儘管消防員積極將3人拉出，但曾男燒成焦屍、黃女在稍早已被院方宣告不治，而外甥性命垂危仍在急救中，詳細事故原因仍待調查。

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