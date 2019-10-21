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普悠瑪事故滿周年...傷痛忘不掉　家屬淚求真相、司機爆哭「連呼吸都痛」

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記者賴文萱、胡順惠／台北報導

台鐵6432次普悠瑪列車去年10月21日在宜蘭新馬站翻覆，奪走18條寶貴性命，200多人輕重傷。事隔至今已滿1周年，有些重傷者仍在持續復健之路，有些家屬、傷患對鐵道運輸安全仍存有陰影，但更多人希望政府繼續追查普悠瑪案，讓事故的真相水落石出。另一方面，為保障行車安全，行政院小組對台鐵進行總體檢，診斷出多達144項改善事項。台鐵在事故後宣誓全面改革，並訂定執行「故障停車SOP」，避免再有失控危險列車釀禍。

▲▼根據台鐵內部資料顯示，台鐵全車系均有加裝ATP遠端監控系統，但台鐵今天改口說普悠瑪沒有。（圖／記者張君豪翻攝）

▲6432次普悠瑪去年10月21日下午在新馬站前出軌翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者張君豪翻攝）

請繼續往下閱讀...

時間回到2018年10月21日這一天，6432次普悠瑪在新馬站前出軌翻覆，全車366名旅客中，造成18人死亡、200多人輕重傷。宜蘭地檢署初步調查結果直指，新馬站彎道速限僅75公里的時速，但事故列車卻超速以140公里時速高速過彎，同時司機員尤振仲在行進中關閉列車自動保護裝置（Automatic Train Protection, ATP）都是主因，代表翻車主因是人為因素。

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲尤振仲首度出面崩潰痛哭，回憶普悠瑪事故「連呼吸都會痛」。（圖／記者林敬旻攝）

司機尤振仲回憶普悠瑪爆哭「連呼吸都會痛」　罹難者家屬求真相

今年9月底，司機尤振仲首度對外發聲並回答外界疑問，他在回憶一年來的療傷過程時，一度哽咽爆哭「那種痛是連呼吸都會痛」。他說，事發之後就是一直哭，覺得說為什麼走得不是他，一年來幾乎不是哭就是睡，只要每次想到就會非常難過，那種痛是連呼吸都會痛，是椎心之痛。

尤振仲質疑，宜蘭地檢署第一時間有罪推定，台鐵第一時間惡意欺騙，行政院調查小組也刻意隱瞞事實、避重就輕，「假的資料、假的證據能做出真實的報告嗎？」他說，到現在他自己也不知道真相是什麼，畢竟他其實是最接近事實的人，結果他要求調查的東西、對他有利的證據跟資料，不是不見了，就是撞壞了，他還能說什麼？

他也與罹難者家屬共同提出五大疑點，包含工作報單與運轉室的監視畫面找不到、台鐵公布錄音檔的修改日期不一樣、指紋沒採集、事發影片造假、列車傾斜卡被撞壞掉，希望調查最後能還他清白。

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，罹難家屬董家發言控訴台鐵說謊。（圖／記者林敬旻攝）

▲罹難者家屬董家大姐董小羚說，她不是聖人、也不夠偉大，想要的只是一個真相。（圖／記者林敬旻攝）

罹難者家屬董家大姐董小羚則說，去年10/31聯合公祭，尤振仲跪在她面前道歉時，當下已經選擇原諒司機、沒有怪他，但她不是聖人、也不夠偉大，想要的只是一個真相。她痛批，台鐵這一年來讓她感覺到，時間越久，台鐵姿態擺得更高、更沒有誠意來面對這問題，「最好快搓搓掉，錢趕快領一領，大家就沒事了。」

董小羚強調，她偏不！她就是要找原因、找真相，因為她家死的要討、傷的要顧、活著的要往前走，這又不是伊拉克戰爭，炸彈剛好掉到她家屋頂，居然一次死了8個、殘了3個，台鐵處理事情的態度，令她感到不齒。

▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪事故將滿1周年，至今仍是18名罹難者家屬心中最深的痛。（圖／記者宋良義攝）

台鐵總體檢多達144項事項需改善　訂定「故障停車SOP」防危險列車釀禍

台鐵在普悠瑪事故後全面檢討，今年1月23日交通部把144項總體檢報告報到行政院，8月6日上網公告改善辦理情形，9月12日交通部完整公布台鐵總體檢報告。台鐵對此組成安全管理改革小組、組織管理改革小組、營運財務改革小組，共召開13次委員會議，其中126項現已擬妥行動計畫，33項優先改善事項會在明年前完成94%。從5月開始，每月25日都向鐵道局提送改善情形，並於每月5日於台鐵官網公告144項改善辦理情形，接受全民監督。 

▲▼台鐵副局長馮輝昇。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台鐵副局長馮輝昇表示，透過標準的建立，能讓處理一致化有共同語言，台鐵已經在落實執行中。（圖／記者黃軍瑋攝）

台鐵副局長馮輝昇表示，普悠瑪事故中，司機員、調度員對於車輛異常認知有些落差，透過標準建立，讓處理一致化能有共同語言，現在已經在落實執行，相關人力都陸續到位，設備跟環境需要時間，財務改善及組織調整則需跨部會，立即性可提升安全價值工作優先推動，像是建立SOP制度、人員補足訓練，已有初步成效。

▲▼火車, 火車駕駛,火車司機,台鐵,台鐵司機,台鐵駕駛（圖／記者徐文彬攝）

▲台鐵今年6月17日開始執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認車輛出庫、行駛中的處置及換車標準。（圖／示意圖／記者徐文彬攝）

今年6月10日起，台鐵開始執行「動力車檢修完工證明」，確保出庫車輛妥善率，並從6月17日起執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認司機員、調度員、檢查員於車輛出庫、行駛中的處置及換車標準。

「機車車輛異常影響程度分級制」是依照故障狀況情形訂有不同處置方式，有1~4級，其中，若集電弓機構損壞、設備冒煙、ATP故障等，屬於第4級，SOP就是需立即停駛。

翻車疑點多　運安會補強6面向：1年內完成調查

普悠瑪翻覆主因至今仍撲朔迷離，還有許多疑點需要釐清，獨立第三方調查機構運安會9月底也承諾，將針對6大面向補強調查。運安會透露，已收到空拍機影像及台鐵局具名檢舉信，普悠瑪翻車確定進入第三案重新檢視，但不是「重啟調查」，是在既有調查報告結果上進行補強，盼1年內或更短時間內出爐。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者林敬旻攝）

▲翻車後，台灣成立隸屬行政院底下第三方獨立調查機構運安會。主委楊宏智承諾1年內完成補強調查。（圖／記者林敬旻攝）

「有沒有可能一年內，我希望更短。」運安會主委楊宏智透露，已經掌握到當天事故時的空拍機畫面、台鐵局人員具名檢舉信，信中認為運安會應該就經驗及專業角度，針對出軌車廂進行深入了解，希望盡快提出調查結果，給予普悠瑪罹難家屬一個交代，運安會有經驗、設備，可以恢復事發前許多列車狀態，相信數字會說話。

據了解，運安會已掌握檢舉資料，有乘客聽到巨大聲響，也有人提供影像資料，發現列車在還沒有出軌時就翻滾。運安會鐵道專業小組召集委員李綱表示，就原理而言，若列車傾斜有作動應不會如此，因此還需模擬「進行彈道比對」，但該部分及列車出軌後第8節（駕駛艙）與第7節為何距離30公尺，在政院調查報告中沒有看到。

台鐵追究普悠瑪日商「最快10月底提告」　全面精進車輛檢修

普悠瑪事故後，台鐵進行全面體檢並究責，針對主風泵異常卻未改善以及遠端監控系統ATP未接線事實，台鐵向普悠瑪號得標商日本住友商事台灣分公司求償被拒絕，決定提起告訴，並持續扣住普悠瑪4.2億元保證金。目前已委託具有國際訴訟經驗的法律事務所進行相關作業，順利的話，10月底就會對日商具狀提告求償，但求償金額仍還在統計。

至於罹難者、傷者理賠部分，目前罹難者賠償金已提高至1570萬元，但事發至今一年仍談不攏，截至現在，僅有2位家屬領取1570萬元賠償金，13位家屬領530萬補償金，18位家屬領10萬慰問金，共支付8110萬元，再加上受傷者慰問金，共支付1億6912萬7193元。

 ▲▼台鐵局提前完成普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供）

▲台鐵9月底已提前完成普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供）

後續相關維修SOP部分，台鐵表示，會持續精進，除了重新全面檢視維修手冊的文件、表單，將文字用詞重新定義清楚，採用單一化統一的名稱，讓同仁不會產生誤解。另外，也辦理維修研習營，了解維修同仁實際在操作上面臨的問題，重新進行檢視，強化員工維修能力，18列普悠瑪列車之72組主風泵檢修更換，在9月30日已提前完成。

▲▼林佳龍視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲普悠瑪翻車後，台鐵局長張政源帶領員工宣誓改革決心 。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵「沒人又沒錢」　小站虧損今年爭到5.74億補助

台鐵長期有缺乏人力、低薪等問題，目前行政院已核定3年人力改善計畫（107至109年），運、工、機分三階段增加2818人，10月也會提出薪資調整規劃方向。另外，由於台鐵定位是政府機構，有社會責任負擔政府賦予的責任，為了民眾大眾運輸的便利性，長年也負擔支線跟偏遠路線小站虧損問題。今年度台鐵提出12億預算，包含小站虧損1.36億、支線10.64億，獲得行政院審議，最終獲得補貼5.74億元，將對財務改善有很大的幫助。

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