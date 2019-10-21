　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝當事人臉書、網路）

▲陳同佳日前指出，願意在服刑完畢後，到台灣投案。（圖／翻攝當事人臉書、網路）

記者柯振中／綜合報導

引起香港修訂《逃犯條例》的導火線、台灣箱屍案的兇手陳同佳日前指出，願在香港服刑完畢後，到台灣投案，但被移民署限制入境。對此，國民黨總統參選人韓國瑜憤怒回應，「這不是在開玩笑嗎！」

陳同佳命案發生後，法務部、士林地檢署曾指出，希望香港權責機關能給予協助，別讓兇手逍遙法外。陳同佳在香港被依「清洗黑錢罪關押後」，在服刑期滿前說明，願在服刑結束後到台灣自首投案，但陳同佳已被移民署限制入境。

除了陳同佳以外，移民署已把勸說陳來台投案，擔任大陸北京政協委員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴列入限制入境的目標，如果沒有解除管制，陳、管2人都不能入境。

▲▼總統蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國勞工後援會成立大會」（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲蔡英文說，如果港府想在香港審理此案，我方會提供司法協助。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

總統蔡英文對陳同佳一案說明，香港政府如果想在香港審理此案，我方也會提供司法協助，由於此案跨越2個管轄權的區域，我方有請香港「準備提供司法協助」，「這個案件審理的重點，在於雙方必須進行司法互助，才能做出完整的司法處理。」

對此，韓國瑜痛批，未來只要跟台灣沒有引渡條約的國家，國人到台灣殺人放火後，「我們政府、司法單位還不讓人來投案，這不是在開玩笑嗎？」

▼韓國瑜痛批，政府、司法單位不讓人投案，「這不是在開玩笑嗎」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜台南公益淨灘。（圖／記者洪正達攝）

前總統馬英九認為，蔡總統是法律人出身，對於純粹的法律問題，「真的不要去搞政治嘛。」他說到，陸委會要求港府交出完整罪證就是政治考量，很不像話。

香港政府20日晚間也回應，過去港府一直秉持著能夠提供合法、可行協助的立場，協助台灣調查在台犯下的殺人案，去年6月到今年4月也發出4封郵件，但一直沒得到回覆，希望台方能夠務實、積極接收一位被通緝、願意自首的人士。

對於香港政府的說法，陸委會20日深夜表示，依據港方的言論，我方在處理陳同佳一案時，想要港方提供相關證據，但港方又說未與我方進行刑事司法協作，「請教港府，依據此一自相矛盾的說法，港方究要如何提供我方協助？」

▼馬英九認為，陸委會要求港府交出完整罪證是政治考量，很不像話。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九出席立委候選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者羅婉庭攝）

陸委會說明，港府與澳大利亞等30個國家都簽有「刑事事宜相互法律協助」，為什麼不與台灣洽簽司法互助協議，「這樣的政治操作無疑是沒有『送中條例』的送中實踐，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受，更不可能配合操作！」

陸委會最後強調，針對殺人案，只要港府提出請求，我方將在對等、尊嚴與互惠的基礎上，積極、迅速提供相關證據，也會配合後續追訴，希望港府能迅速務實面對我方請求。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
交往男偶像爆遭染病！　正妹崩潰「醫生說很嚴重」怒揭他約砲史
亞錦賽／中華5比4勝日本奪18年來首冠　劉致榮飆158火球
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

戴資穎奪后冠　駐丹麥代表李翔宙親率加油團助陣

影／韓國瑜回擊陳年老醋工廠　還原柯文哲4小時連3酸

台灣省議會高爾夫球場改建　蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

民主政治不暴力選舉活動拒暴戾　林燕祝：請選民勿用非理性行為

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

中職／恭喜林立MVP拿新車　鄭文燦下秒補槍：守備要加強

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

鄰停車擋路！中風伯掏石頭刮車　車主見引擎蓋「遭畫大Ｘ」怒提告

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

戴資穎奪后冠　駐丹麥代表李翔宙親率加油團助陣

影／韓國瑜回擊陳年老醋工廠　還原柯文哲4小時連3酸

台灣省議會高爾夫球場改建　蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

民主政治不暴力選舉活動拒暴戾　林燕祝：請選民勿用非理性行為

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

中職／恭喜林立MVP拿新車　鄭文燦下秒補槍：守備要加強

200元中獎發票PO臉書「下秒遭盜領」　男網友超後悔！財政部：獎金追得回

快訊／鶯歌深夜大火4人受困！國小校長成蜷曲焦屍　妻子傷重不治

超神「裝逼神器」大肌肌一攤開　網洗版跪求：有沒有長袖版～

喝酒請代駕「最後一秒破功」　嫌車停歪自己移正…醉男慘吃公共危險罪

亞錦賽／中華隊拚勁奪冠　李總：留下美好回憶

一勝難求！AHQ慘遭「完全輾壓」...0勝6敗墊底淘汰　晉級名單公布：沒台灣

拍片酸爆惹怒大陸！　「全球最紅YouTuber」遭封殺…網路資料全被刪！

Dior繼續道歉！上海放《我和我的祖國》全場部落客看呆　網嘲：求生慾爆棚

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

服務犬陪散步突然抓狂猛叫　主人起疑叫119…下秒哭著感謝牠

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

政治熱門新聞

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

快訊／劉致榮投太好！蔡英文感動：下一站，11月！

韓副手？命理師算出她：加分到極致

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

洪秀柱：韓國瑜遭蛋襲　民進黨雙重標準

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

美評國軍後備無效　國防部斥：軍力230萬！

網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？真相曝光

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜：開玩笑嗎

韓國瑜會選不下去！楊秋興：換柱2.0不是不可能

戴資穎封后　李翔宙親率加油團助陣

「什麼都還沒做，沒有壓力」柯文哲狂酸韓國瑜

更多熱門

相關新聞

港府駁陳同佳「被自首」　陸委會：情節不合理

港府駁陳同佳「被自首」　陸委會：情節不合理

香港政府20日呼籲台灣接收來台殺害女友的嫌犯陳同佳。陸委會深夜近12點發聲明表示，港府宣稱陳嫌「自願自首」，但從宣布的時間點，宣稱勸服陳嫌投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情節，乃至港府和陸媒等配合一致的說詞和操作，都可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投䅁安排，毋怪乎有很多媒體及人士懷疑陳嫌是「被自首」，港府聲明完全無法䆁疑。

陳同佳投案遭阻　法務部回應了

陳同佳投案遭阻　法務部回應了

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

韓國瑜台南土城聖母廟上香祈福

韓國瑜台南土城聖母廟上香祈福

即／陳同佳「被限制入境」　港府說話了

即／陳同佳「被限制入境」　港府說話了

關鍵字：

陳同佳箱屍案限制入境韓國瑜蔡英文馬英九

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

快訊／宜蘭翁鋸鐵管爆頭亡　疑軍方射落海未爆彈

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

莊敬高職21歲「南韓帥老師」曝光！

賣保險排第2！失聯友「突然約你原因」Top10

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

劉致榮直球全在150以上　有球探測到163公里

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面