陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜怒問「不是在開玩笑嗎？」

▲陳同佳日前指出，願意在服刑完畢後，到台灣投案。（圖／翻攝當事人臉書、網路）



記者柯振中／綜合報導

引起香港修訂《逃犯條例》的導火線、台灣箱屍案的兇手陳同佳日前指出，願在香港服刑完畢後，到台灣投案，但被移民署限制入境。對此，國民黨總統參選人韓國瑜憤怒回應，「這不是在開玩笑嗎！」

陳同佳命案發生後，法務部、士林地檢署曾指出，希望香港權責機關能給予協助，別讓兇手逍遙法外。陳同佳在香港被依「清洗黑錢罪關押後」，在服刑期滿前說明，願在服刑結束後到台灣自首投案，但陳同佳已被移民署限制入境。

除了陳同佳以外，移民署已把勸說陳來台投案，擔任大陸北京政協委員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴列入限制入境的目標，如果沒有解除管制，陳、管2人都不能入境。

▲蔡英文說，如果港府想在香港審理此案，我方會提供司法協助。（圖／蔡英文競選辦公室提供）



總統蔡英文對陳同佳一案說明，香港政府如果想在香港審理此案，我方也會提供司法協助，由於此案跨越2個管轄權的區域，我方有請香港「準備提供司法協助」，「這個案件審理的重點，在於雙方必須進行司法互助，才能做出完整的司法處理。」

對此，韓國瑜痛批，未來只要跟台灣沒有引渡條約的國家，國人到台灣殺人放火後，「我們政府、司法單位還不讓人來投案，這不是在開玩笑嗎？」

▼韓國瑜痛批，政府、司法單位不讓人投案，「這不是在開玩笑嗎」。（圖／記者洪正達攝）



前總統馬英九認為，蔡總統是法律人出身，對於純粹的法律問題，「真的不要去搞政治嘛。」他說到，陸委會要求港府交出完整罪證就是政治考量，很不像話。

香港政府20日晚間也回應，過去港府一直秉持著能夠提供合法、可行協助的立場，協助台灣調查在台犯下的殺人案，去年6月到今年4月也發出4封郵件，但一直沒得到回覆，希望台方能夠務實、積極接收一位被通緝、願意自首的人士。

對於香港政府的說法，陸委會20日深夜表示，依據港方的言論，我方在處理陳同佳一案時，想要港方提供相關證據，但港方又說未與我方進行刑事司法協作，「請教港府，依據此一自相矛盾的說法，港方究要如何提供我方協助？」

▼馬英九認為，陸委會要求港府交出完整罪證是政治考量，很不像話。（圖／記者羅婉庭攝）



陸委會說明，港府與澳大利亞等30個國家都簽有「刑事事宜相互法律協助」，為什麼不與台灣洽簽司法互助協議，「這樣的政治操作無疑是沒有『送中條例』的送中實踐，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受，更不可能配合操作！」

陸委會最後強調，針對殺人案，只要港府提出請求，我方將在對等、尊嚴與互惠的基礎上，積極、迅速提供相關證據，也會配合後續追訴，希望港府能迅速務實面對我方請求。

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