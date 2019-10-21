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太平洋雙颱大轉彎！浣熊恐變性…鄭明典曝危險路徑「降雨區重疊」

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▲▼太平洋雙颱大轉彎！浣熊恐變性…鄭明典曝預測路徑「降雨區重疊」。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲博羅依颱風距離台灣超過3000公里遠。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

雙颱共舞，中央氣象局表示，今年第20號「浣熊」颱風（NEOGURI）持續往北、遠離台灣，已經減弱為輕度颱風，第21號輕度颱風「博羅依」（BUALOI）距離遙遠，預計也將朝北移動，雙雙往日本附近前進，副局長鄭明典指出，浣熊北上後可能變性「溫帶氣旋」，降雨熱區和哈吉貝災區有部份重疊「這不是好現象！」

氣象局觀測，浣熊20日晚間8時已經減弱為輕度颱風，中心位在台北東方870公里海面上，以時速26公里速度向北北東、往大阪南方海面移動，7級暴風半徑100公里，10級暴風半徑50公里。至於博羅依目前距離台灣仍有超過3200公里，以時速16公里速度，同樣向西北往日本附近移動，7級暴風半徑120公里，10級暴風半徑50公里。雙颱逐漸遠離，對台灣皆無直接影響。

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▲▼太平洋雙颱大轉彎！浣熊恐變性…鄭明典曝預測路徑「降雨區重疊」。（圖／中央氣象局）

▲▼太平洋雙颱大轉彎！浣熊恐變性…鄭明典曝預測路徑「降雨區重疊」。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲太平洋雙颱大轉彎！鄭明典曝浣熊路徑「降雨區重疊」。（圖／中央氣象局）

鄭明典則分析，颱風往北遇到北方西風帶，通常就會變性成「溫帶氣旋」，變性後的溫帶氣旋還是很能下雨，依照目前預測路徑，浣熊颱風將往日本關東前進，可能變性，且雨區和哈吉貝颱風的災區有部份重疊，這不是好現象。

氣象局預報，21日仍受較乾的偏北風影響，北部、東北部多雲但可見陽光，中南部晴朗，僅大台北及東半部有零星短暫雨，午後南部山區也有零星陣雨，各地夜晚清晨低溫約20度；其中20日因天氣穩定吹東北風，清晨宜蘭、板橋、淡水最低溫僅19度，跌破20度。

預計未來一周台灣大致都是受東北風影響，北部、東北部白天舒適早晚涼，降雨以迎風面地區為主。前半週水氣較少，好天氣的時間居多，後半週水氣漸漸增多，下雨的範圍和時間也增加。中南部天氣穩定，僅山區偶有零星的午後陣雨，白天較暖熱，中午前後高溫仍超過30度，但傍晚後氣溫降得快，夜間清晨有涼意，屬於日夜溫差大的天氣型態。

▼未來一周吹東北風，各地天氣穩定。

▲▼太平洋雙颱大轉彎！浣熊恐變性…鄭明典曝預測路徑「降雨區重疊」。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼太平洋雙颱大轉彎！浣熊恐變性…鄭明典曝預測路徑「降雨區重疊」。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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