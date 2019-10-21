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電磁炮上艦？055第二批次小改款開建　主炮體積明顯增大

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▲▼大陸某造船廠乾船塢內一口氣出現4艘055導彈驅逐艦，船塢內左邊第一艘055安裝的主炮體積遠超過在水上舾裝055的主炮，很可能搭載全球首款海軍電磁炮。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸某造船廠乾船塢內一口氣出現4艘055導彈驅逐艦，船塢內左邊第一艘055安裝的主炮體積遠超過在水上舾裝055的主炮，很可能是電磁炮。（圖／翻攝自大陸網站）

特約記者陳孟孟／綜合報導

被陸媒譽為「亞洲第一艦」的055型萬噸級導彈驅逐艦首批8艘已全部下水，近日傳出第二批次小改款可能已開工建造，甚至其安裝主炮體積明顯增大，非常有可能已搭載傳聞已久的電磁炮。大陸官方過去曾證實，已成功在艦上試驗新型武器電磁炮，其射程100公里，速度可達7倍音速。

從曝光的照片來看，某造船廠乾船塢內一口氣出現了4艘055導彈驅逐艦，其中2艘已經進入下水舾裝狀態，另外2艘還在船塢內進行建造，推測這4艘很可能是該型艦艇第二批次的小改款。值得注意的是，船塢內左邊第一艘055的主炮陣位明顯安裝的主炮體積遠超過在水上舾裝055的主炮。陸媒認為，最大的可能性是由於電磁炮的成熟，搭載全球首款海軍電磁炮。

早在2018年年初，中國完全體艦載電磁炮系統就已經進行了上艦測試，當時一艘編號為936的072坦克登陸艦「海洋山號」上明顯搭載巨大炮塔出海試驗。由於072登陸艦採用柴油發動機，因此其功率無法跟上電磁炮的能耗，因此可以看到072的甲板上幾乎布滿電磁炮所需要的支持設備。

▼解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）

解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）

資料顯示，055艦滿載排水量超過1.2萬噸，在全球僅次於美軍DDG-1000（滿載排水量1.4萬噸），同時4台燃氣輪機組成的全燃動力系統也是解放軍在萬噸級艦船上的首次應用，充沛的動力使得其總功率遠超072登陸艦。假設此次曝光第二批次的055採用綜合電力管理系統，甚至是全電推進系統，如此便能解決電磁炮的能源問題。

事實上今年年初中國就已宣布首台30萬千伏安立式脈沖發電機組系統已通過驗收，這台「超級發動機組」被視為電磁炮上055型萬噸級驅逐艦的一大關鍵。中核集團核工業西南物理研究聚變科學所副所長李強表示，其10秒內的放電功率，幾乎等於裝機容量30萬千瓦的秦山一期核電站

據了解，該發動機組是為了中國的環流器二號M裝置而研製的大型脈沖「能量驅動器」，一台裝置的釋能能力和電功率輸出，就相當過去3台脈沖發電機組的總和。有分析認為，這台裝置重量約800噸，高度在15.5米左右，從大小來看放在航母及055艦上應不成問題，如此一來可有效解決電磁炮上艦的能源問題。

▼中國首台30萬千伏安立式脈沖發電機組系統通過驗收，它的出現被視為有效解決電磁炮上艦的能源問題。（圖／翻攝自騰訊網）

中國首台30萬千伏安立式脈沖發電機組系統通過驗收，它的出現被視為有效解決電磁炮上艦的能源問題。（圖／翻攝自騰訊網）

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