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水炮車「染藍」清真寺！指揮官帶隊澄清：誤射　港警持毛巾水桶狂擦

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▲▼ 香港,1020,九龍游行,反送中。（圖／路透）

▲港警水炮車波及九龍清真寺，造成正門及大閘、樓梯等多處地點「染藍」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

香港九龍20日有示威者上街遊行，現場衝突不斷，港警出動水炮車驅散，意外導致九龍清真寺遭波及染成藍色。港警晚間出面澄清，顏色水炮「誤中」清真寺正門，事後已聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖了解事況，也請一隊員警持毛巾及水桶到清真寺協助清潔。

香港旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀等地20日出現警方與示威者衝突，還有示威者在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及持硬物破壞港鐵站出入口的設施。港警指出，加拿分道及彌敦道等地，更有示威者將銀行鐵閘撬開，在銀行內縱火。

▲▼香港20日的示威活動，港警在大埔截獲2輛載有武器的車輛。（圖／路透）

▲有示威者投擲汽油彈。（圖／路透）

港警下午4時許出動大量人員前往彌敦道、佐敦道交界驅散示威者，除了從高處向下發射多枚催淚彈外，水炮車也多次在彌敦道射擊，過程中波及到九龍清真寺，造成清真寺正門、大閘及樓梯等多處地點染藍。消息曝光後，立刻在網路上引發熱議，還有網友擔憂可能會引發「聖戰」。

對此，港警20日晚間8時許在臉書澄清，他們下午確實有調派水炮車驅散彌敦道一帶的示威者，過程中顏色水炮「誤中」九龍清真寺的正門及大閘，事後已聯絡清真寺首席教長、穆斯林社區領袖解釋相關情況，「警方絕對尊重宗教自由，會盡一切能力保護所有宗教建築物。」

香港《立場新聞》則報導，針對水炮車射中清真寺事件，油尖警區指揮官何潤勝、高級警司余鎧均晚間也赴清真寺解釋事件，其中何潤勝與多名員警手持毛巾及水桶進入清真寺，對於媒體詢問「是否會清潔清真寺、是否會道歉」全面保持沉默，其他員警則在現場「清潔不到10分鐘」就整隊離開，何潤勝本人則沒有動手清潔。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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