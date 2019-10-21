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桃園全運競賽　金牌黃金右臂鄭兆村破大會紀錄完成3連霸

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▲桃園全運競賽

▲桃園全運競賽，金牌黃金右臂鄭兆村破大會紀錄完成3連霸。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年全國運動會在桃園，20日進行備受矚目的男子組擲標槍（800g）比賽，金牌黃金右臂鄭兆村以83公尺22成績破大會紀錄，完成3連霸、銀牌高雄市黃士峰75公尺13、銅牌由苗栗縣李承祐66公尺47獲得。

▲桃園全運競賽

▲女子組撐竿跳高金牌桃園市沈怡如。（圖／市府提供）

而田徑女子組撐竿跳高金牌桃園市沈怡如，剛在今年4月全大運以4公尺05破全大運大會紀錄摘金，20日再度以4公尺06成績破大會紀錄（4公尺05）；銀牌高雄市任純瑩3公尺90、銅牌新北市林采瑩3公尺80。

▲桃園全運競賽

▲男子組跳遠台東縣林鴻敏。（圖／市府提供）

田徑男子組跳遠比賽，金牌台東縣林鴻敏以7公尺90及銀牌澎湖縣林昱堂以7公尺89同破大會紀錄7公尺85，銅牌則為苗栗縣林佳興7公尺70。

▲桃園全運競賽

▲男子組跳遠澎湖縣林昱堂。（圖／市府提供）

田徑1萬公尺賽事，女子組金牌台北市謝千鶴35分47秒18、台北市曹純玉35分55秒63、銅牌宜蘭縣游雅君36分51秒11；男子組金牌新北市周庭印30分37秒28、銀牌桃園市葉日鴻30分51秒97、銅牌基隆市賴芸鋒31分50秒34。

▲桃園全運競賽

▲女子組撐竿跳高頒獎。（圖／市府提供）

女子組田徑擲鐵餅（1公斤）由屏東縣郭姵妤擲出47公尺70奪金、銀牌桃園市江茹晴47公尺30、銅牌高雄市李采懌46公尺50。詳細成績及賽程資訊，詳見官網（網址：https://sport108.tycg.gov.tw/Module/Home/Index.php）。

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