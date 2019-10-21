箱屍案曾喊「不讓兇嫌逍遙法外」！陳同佳投案遭阻　法務部回應了

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台灣早前發生駭人的箱屍案，兇手陳同佳隨後搭機返港，當時檢方、法務部說明，一定會追查到底，不會讓兇手逍遙法外。不料陳男日前表示，在香港服刑期滿後，願到台灣投案，但已被移民署限制入境，沒辦法到台灣來，讓外界質疑，法務部前後態度不一。對此，香港政府20日說明，陳男願到台灣自首是出於自願，希望台方務實、積極接收。

陳同佳去年2月在台灣將香港女友殺害，棄屍在臺北捷運竹圍站外公園的草叢，隨後搭機返港。當時士林地檢署立刻對陳男發布通緝，透過外交部，向港方請求將陳男遣送來台，但沒有得到對方的回應。

當時法務部說明，陳男犯案後，立刻返回香港，為了還原犯罪事實，需要香港權責機關協助，法務部也對司法互助秉持開放、積極的態度，港府若有需要，一定會基於互惠原則，提供必要協助。

▼21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）



士林地檢署當時也說，偵辦案件時，分別在去年3月、4月向港方提出司法互助請求，但沒有獲得任何回應。檢方認為，人命關天，不應放棄任何追訴被告的機會，死者家屬也多次請求，能把兇嫌送返台灣，接受殺人罪的審訊。

法務部指出，依照香港現行的刑法，雖然以屬地原則為基礎，但如果理解成想港法律絕對不適用域外，顯然不符合實情，若部分罪行發生在香港，其他部分在香港境外，香港法律管轄此類犯罪，仍符合屬地原則。

陳同佳在香港被依照「清洗黑錢罪」關押後，在服刑期滿前說明，願在23日服刑結束後到台灣自首，不過陳同佳已被移民署限制入境。陸委會隨後說明，早前多次呼籲港方進行司法合作，讓殺人犯得到應有的懲罰，但港府多次「已讀不回」。

▼陳同佳在台灣殺害女友。（圖／翻攝網路、當事人臉書）



陸委會認為，港府漠視應追溯殺人罪的執法立場，且到現在仍沒有提供箱屍案的在港證據，顯然別有用心，除非港府把完整罪證交出，才會讓陳同佳入境，否則將依法辦理。

此外，法務部也說，陳同佳在香港時就已經預謀，準備殺害女友，港方應該繼續以殺人罪續押、追溯，台灣會提供蒐集到的罪證，協助港進行犯罪調查。

法務部指出，依照香港現行的刑法，雖然以屬地原則為基礎，但如果理解成想港法律絕對不適用域外，顯然不符合實情，若部分罪行發生在香港，其他部分在香港境外，香港法律管轄此類犯罪，仍符合屬地原則。

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