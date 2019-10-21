國軍緊急救護能量　空中傷患後送源於823砲戰

軍聞社／記者林澤廷屏東電

空軍第六聯隊近日辦理「空中傷患後送60週年慶祝活動」，邀請現役、退役，曾執行空中傷患後送任務的航空護理官、航空救護士及航空醫學醫官參加，藉由醫療裝備裝載參觀及時光走廊巡禮等活動，讓這些曾在空中執行救援任務的同仁，彷彿再度回到當年執勤的時空環境。

當天上午的慶祝活動由空軍第六聯隊聯隊長魯少將主持，安排歷任救護前輩們在C-130運輸機前合影及影片欣賞，前輩們在影片中看到許多珍貴的歷史畫面，回憶不斷湧上心頭，場面溫馨。

聯隊長魯少將致詞時表示，空中救護為現代化國家，基於人道救援考量，整合飛行技能、航空生理與空中醫療照護等專業，發展成為緊急空運醫療後送團隊的作業模式，近年來更積極參與人道救援，陸續執行印尼海嘯、海地震災、復興航空馬公空難、東沙及南沙等救援任務，並同時執行藥品及物資運送等服務，充分展現國軍「人溺己溺」精神。

魯少將最後期勉全體官兵，緊急空運醫療後送團隊持續秉持自立自強及犧牲奉獻的精神，持續傳揚聯隊光榮傳統，承先啟後，共創美好願景。

空中傷患後送小組源於民國47年的823砲戰，當時前線產生大量傷患急需後送返臺治療，國軍鑑於建立緊急空中傷患後送醫務能量，在民國48年9月1日於空軍第四三九聯隊（現為空軍第六聯隊）成立「空中傷患後送分隊」，民國103年11月因應國軍組織調整，編組為「空中傷患後送小組」，執行各項空中傷患後送救援任務。