與Google合作項目日增　台灣大林之晨：用「網路人語言」促成

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大不但今年搶下了Google最新手機Pixel 4與4 XL的獨家銷售權，且也是Pixel系列手機在台灣上市以來，第一家合作的電信實體通路；無獨有偶，與台灣大同屬富邦集團旗下的凱擘大寬頻，也在9月下旬時宣布推出「A1」機上盒，這項產品也是與Google旗下團隊合作，在機上盒中加入了Android TV系統。對此，台灣大總經理林之晨表示，其實很多合作在上任前就已經在談了，但透過他的加入，讓雙方可以用「網路人語言」溝通，因此讓合作可以順利上線。

林之晨指出，未來也會與Google一起推出許多合作服務；事實上，Google在台灣有很強大的研發工程團隊，而台灣大則是擁有很強的通路，且了解用戶、了解台灣市場，讓雙方可以形成一個互補的關係。

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林之晨自今年4月上任至今已半年多，他笑著說，有很多跟Google合作的「米」，在經過半年的時間終於可以「煮成熟飯了」。此外，林之晨也認為，往後台灣大會與其他電信業者走的路會越差越遠，因為台灣大一直會朝著新科技的方向前進。

另外，林之晨也預告，之後每個月都會公布不同的合作案，雖然不見得每一項合作案都是跟Google團隊一起，不過每一項產品服務都相當值得期待。