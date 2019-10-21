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全球第一例　新加坡2020全面禁「高糖飲料廣告」

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▲▼汽水,可樂,碳酸飲料,含糖飲料。（圖／達志／示意圖）

▲多數人都知道喝太多含糖飲料有害健康，但仍無法拒絕誘惑。。（圖／達志／示意圖）

記者陳致平／綜合報導

大家都知道含糖飲料對身體健康造成危害，但喝飲料卻成為多數人戒不掉的癮。新加坡將成為世界上第一個禁止含高糖、不健康飲料廣告的國家，根據海峽時報（Straits Times）報導，這項「對抗糖尿病」的最新政策會於2020年正式實施。

新加坡衛生部兼律政部高級政務部長唐振輝在10日公布新規定，「不健康的含糖飲料，必須要在包裝正面印上不同顏色的分級標示，未來要強制標示營養標籤，列出含糖量，透過不同顏色和健康等級，讓消費者更容易區分含糖量。」此外，政府要完全禁止最低健康級別的高糖飲料在任何大眾媒體進行廣告，包括電視、網路、平面媒體或是公車站等戶外場所。這項政策獲得7成以上國人支持，會在未來的1到4年內逐步實施。

▲▼飲料,果汁,汽水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲含糖飲料會印上明顯標籤，供消費者識別。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

新加坡的營養標籤參考法國現有的「交通燈」A至E等級標籤，依序是較健康到較不健康，被分類為較不健康飲料的C、D和E級飲料必須強制印上標籤，幫助消費者辨識。受到該項法規限制的飲品包括碳酸飲料、果汁、三合一即溶飲品、乳酪飲品和牛奶。

政府希望透過這項由上到下的減糖措施，進一步改變消費者的習慣，並加速飲料業者調整配方。根據新加坡國家腎臟基金會（NKF）指出，近100萬新加坡人患有糖尿病，高於全球患病率，而「不受控制的糖尿病可能會加速腎臟的惡化，糖尿病是新加坡腎衰竭的主要原因。」

除了新加坡之外，全球還有許多國家開始「抗糖大戰」，如英國從2018年開徵「糖稅」，向每100毫升含糖量超過5克至8克或以上的飲品，按每公升徵收18及24便士的稅款。土耳其政府則限制國內電視台及廣播電台於兒童節目的時段中播放「垃圾食品」廣告。法國政府則於2017年開始，依據含糖量多寡對飲品課稅，含糖量愈高，課徵的稅率也愈高。

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