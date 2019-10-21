何韻詩被潑漆VS.韓國瑜遭蛋襲　洪秀柱：民進黨雙重標準

▲國民黨總統參選人韓國瑜，10月19日晚上在台南水萍塭公園造勢晚會結束離開時，有民眾丟擲雞蛋，擊中在場民眾及身邊隨扈。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

日前加拿大籍香港歌手何韻詩9月底來台遭潑紅漆，台北地檢署大動作依違反《組織犯罪條例》等6大罪名向法院聲押禁見，台北地院卻以全案並無組織犯罪事證裁定交保。國民黨前主席洪秀柱表示，有民眾19日在國民黨總統參選人韓國瑜的造勢場合砸雞蛋，目前還不知道嫌犯是誰，也沒有看到檢警介入調查，是否也是「組織犯罪」呢？

洪秀柱20日在臉書表示，何韻詩來台遭人潑漆，警方在第一時間即逮捕兩人，事後又陸續逮捕了9人，該案件總共逮捕了11名「嫌犯」，並在內政部長及眾官員的「教導」下，法官以「組織犯罪」方向辦案。

洪秀柱指出，韓國瑜19日的造勢活動，有人對他丟擲雞蛋，一人被丟到帽子部位、二人背部受波及，總共三位受害者，目前還不知道嫌犯是誰，也沒有看到檢警介入調查，是否也是「組織犯罪」呢？



洪秀柱說，民進黨政府應公開呼籲嚴懲，並呼籲檢調用同樣的規格執法，千萬不要再繼續搞兩套標準，很快會被台灣人看破手腳、被全民唾棄。

韓國瑜競選辦公室則表示，韓國瑜本人並沒有被砸到，但有一位民眾與一名隨扈被砸中，韓國瑜對兩位無端遭到波及表示抱歉。不過韓國瑜認為，每個人都有發表不同意見的權利，這正是台灣民主自由價值的可貴之處。

韓國瑜認為，如果今天是在獨裁國家，民眾是不可能像這樣表達自我意見；因此韓國瑜希望警方不要追究砸雞蛋的民眾，同時也向警方表達自己的感謝之意，「謝謝警察們，你們辛苦了！」