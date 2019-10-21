Dior繼續道歉！上海放《我和我的祖國》全場部落客看呆　網嘲：求生慾爆棚

▲迪奧上海發表會。（圖／翻攝自微博／DIOR迪奥）



記者董美琪／綜合報導

國際品牌Dior 16日因員工在大學演講時，投影一張沒有台灣的中國地圖，引起大陸網友轟爆，Dior事後除了發出一份道歉聲明，表示尊重一個中國原則，19日更在Dior 2020春夏成衣系列上海發表秀上，現場播放大陸愛國歌曲《我和我的祖國》，影片也因此在網上瘋傳，引起大陸網友笑說Dior「隔著屏幕都能感受到滿滿的求生慾……」。

Dior 16日來到大陸某校園舉辦宣傳演講活動，但當他們投放大陸門市地圖在螢幕上時，現場卻有學生赫然驚呼「地圖怎麼少了台灣」，當場引起一陣譁然及鼓掌，雖然負責人解釋因為台灣面積太小，仍引起爭議，現場影片迅速在網上熱傳。

▲因地圖風波，Dior日前急發聲明。（圖／翻攝自微博）



迪奧17日凌晨2點，通過官微緊急發聲明，強調個別員工的錯誤言論不代表母公司LVMH和品牌的立場，公司已著手調查，並承諾予以嚴肅處理，「迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑。」

Dior似乎滅火成功，2020春夏成衣系列發布會19日在上海照常舉行，且閉幕後的派對還播放了大陸愛國歌曲《我和我的祖國》。

從網友上傳的影片可發現，當派對上播放《我和我的祖國》時，現場人士立刻放下酒杯、停止跳舞，並舉起手機拍下這特別的一幕。

影片被傳開後，多位大陸時尚部落客表示驚訝又好笑，網友聽了笑說，Dior播放這首歌曲充滿「隔著屏幕都能感受到滿滿的求生慾……」、「識時務者為俊傑」。

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