老公蛋捲盒藏私房錢！「粉紅泡泡結局」逆轉　網笑讚：求生欲很強

▲老公蛋捲盒藏私房錢，後續神展開。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者董美琪／綜合報導

一名女網友在「爆廢公社」表示，日前肚子餓在客廳翻到一盒蛋捲，沒想到打開一看，竟發現一堆白花花的鈔票，一看就是老公藏的，她上網問大家應該怎麼處置，引起廢友熱議，共2000多則留言。沒想到老公最後講出真正原因，「結局逆轉」也讓上萬網友狂讚「這老公反應能力太好了！」

女網友20日發文表示，「昨天晚上一陣肚子餓，在房間跟客廳東翻西找後，發現了這盒蛋捲，打開後瞬間飽了。請問各位廢友該如何處置老公？」

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網友一看狂洗版留言「放一張感謝函」、「想到拿一張」、「可能覺得最危險的地方就是最安全的地方」、「放進紙條，內容是說聲謝謝」、「當提款機，你不說，我不說，永生概念」。

沒想到，原PO逼問老公，才得知真相，她更新PO文說，「在老娘床上的嚴刑拷打，淫威之下，原來是老公要補償我婚後的蜜月旅行，一直在默默的存錢，就是為了補足這個遺憾❤❤❤。想再請問一下各位廢友，6萬多塊可以到哪個國家玩呢？晚上可以好好的恭請戰袍出征了。」

大家看了覺得太閃，一邊恭喜，一邊笑說「被抓到了只能這樣講」、「這個老公真會轉」、「老公眉頭一皺，計上心頭，事後默默讚許了自己的機智一番」、「酒店基金沒了」、「親一個，謝謝他啊！稱讚他這麼用心藏起來給你驚喜」、「這藉口肯定是逼不得已的」、「又要重頭開始存了」、「求生欲望很強」、「高雄市三民區代表上香」。

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