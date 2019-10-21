喝酒請代駕「最後一秒破功」　嫌車停歪自己移正…醉男慘吃公共危險罪

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

一對住在台北的夫妻日前到台中應酬喝酒，事後因為時間太晚、不想趕夜車回台北，所以就請代駕送他們到附近的摩鐵住一晚。不料代駕停好車子離開後，人夫卻覺得車停歪，乾脆自己上車調整位置，此時巡邏員警剛好經過要求酒測，氣得他不斷對咆哮且自認沒有酒駕，但最後仍因為酒測值0.5超標移送法辦。

▲36歲許姓男子在路旁與警方發生肢體衝突。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，36歲許姓男子與妻子在路邊與警方發生衝突，她還大聲飆罵員警「台北警察都不會像你這麼無聊」、「憑什麼要我酒測」等語，妻子則站在旁邊急忙安撫他的情緒，但他仍持續與警方推擠嗆聲，逼得員警只能拿出手銬將他壓制，最後經過妻子持續勸說後，他才願意酒測且酒測值達0.5確定超標。

據悉，許姓夫妻當天從台北到台中找朋友應酬，許男因為喝太多酒且不想趕夜車回台北，所以打算帶老婆到附近的摩鐵過夜，因此找來一名代駕協助開車，但代駕將他們載到摩鐵離開後，他卻覺得代駕把車子停得歪歪的，乾脆自己上車將位置移正，過程中就碰上剛好路過的巡邏員警。

▲許男堅稱自己只是移車沒有酒駕，警方仍依公共危險罪將他送辦。（圖／東森新聞）

台中市第四分局大墩所副所長葉信良表示，員警是因為聞到許男滿身酒味才會酒測，「對方比較清醒的時候，也是對我們警方一直道歉」。儘管許男堅稱自己只是移車，但手確實有操作方向盤，加上車子前後也經過移動，最終仍被警方依公共危險罪送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！