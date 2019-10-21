200元中獎發票PO臉書「下秒遭盜領」　男網友超後悔！財政部：獎金追得回

▲彰化OL中獎發票遭盜領案。（圖／翻攝凃女臉書）



記者許力方、唐詠絮／綜合報導

彰化日前才發生有OL開心將中獎發票PO上臉書，結果慘遭他人利用官方發票APP線上功能領走獎金，財政部抓到盜領者，並將獎金歸還，強調APP設有身份認證機制，盜領一定抓得到。未料，近日又有男子將200元發票拍照發文遭盜領。

財政部去年12月20日推出官方「統一發票兌獎」APP，便利民眾24小時都能領獎，並取消郵局兌獎服務，一舉擴大1.3萬個據點，未料卻遭有心人士利用APP線上領獎功能盜取他人獎金。

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彰化一名上班族涂姓女子5月時在臉書發文，對中1月份統一發票的5獎1000元，剛好中獎發票當天是她生日，因此開心將完整發票拍照，在臉書PO炫耀文，還有很多好友來留言沾喜氣，她還一度以為是「遲來的禮物」，未料，手上還拿著發票，數日後到超商兌領時，才發現早就被領走。

▲財政部建議民眾分享中獎發票時，遮住QR code可避免盜領。（圖／記者許力方攝）

涂女驚訝地打電話到國稅局詢問，這才得知中獎發票竟被一名身分證R開頭的人，以官方統一發票兌獎APP掃描QR code線上領獎，直接將1000元匯入帳戶，因此無法重複領獎。

無獨有偶，近日又有一名男子兌獎當天，開心PO文到臉書社團，分享幸運中了200元的電子發票，結果遭有心人士透過APP領走獎金，讓他無奈投訴媒體「店員一刷就說，已經在APP被領過了」，事後覺得十分懊悔自己當初的PO文。

財政部強調，使用統一發票兌獎APP線上領獎功能必須經過身份認證，並且綁定金融帳戶，2道機制，因此一有盜領一定抓得到犯人，並追回獎金、物歸原主，且盜領涉及刑事罪責，後續將由國稅局追蹤處理。官員建議，民眾分享中獎喜悅同時，記得遮起電子發票上的QR code，即可完全避免盜領。

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