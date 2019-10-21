選修忍者歷史…日女大生「報告交白卷」　神創意逼教授給出高分

▲日本女大學生交出空白報告，卻拿下最高分。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

報告空白卻得到滿分？日本19歲女學生羽賀英美交出了一份完全空白的答卷，但此舉不僅沒有被教授責罵，反而拿下滿分。而羽賀英美選修的這堂課，名為「忍者歷史」。

綜合日媒報導，羽賀英美就讀日本三重大學的人文學部，一年級的她選修了「忍者歷史」，並被要求繳交一份關於參觀伊賀流忍者博物館後的心得報告。由於教授表示會針對「創意」來為報告評分，因此羽賀英美想到了一個特別的報告方式。

羽賀英美在小時候看過忍者的卡通動畫後，就此愛上這群中世紀的秘密特工、刺客，又曾經從一本書上得知，忍者們秘密傳書所使用的「「烤墨紙」（Aburidashi）技術，因此決定將報告以此種方式呈現。

所謂「烤墨紙」，是將大豆浸泡數小時後磨碎，以此萃取物與水依照一定比例調和，再製成墨水。將墨水寫在和紙上，等待風乾後筆跡就會消失，宛如「隱形墨水」，要想知道寫下的內容，就需要加熱紙張才會顯現。

羽賀英美將這份「空白報告」提交出去後，為了避免教授丟掉，還特地加上紙條提醒教授「請加熱紙張」。當然，這份空白報告驚艷了教授山田雄司，他看過有學生用代碼寫成報告，但從沒學生使用「烤墨紙」技術寫報告，他還一度懷疑能否真的顯現文字，但成果非常完美，因此他毫不猶豫給了高分。

此事引起媒體關注報導，對於得到高分一事，羽賀英美笑說，「這份報告比起內容，更重要的是手法」，她相信教授會認可她的創意，就算內容不特別厲害，成績也不會太差。

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