紐約創業小聚　MasterClass創辦人面對面分享

圖、文／Giovanna Sun 孫韶蓮

每週五的早上我固定參加下東城的創業家面對面聚會。本週的講者是Master Class大師線上教學系統的共同創辦人Aaron Rasmussen分享早期募資經驗。Master Class募資13億美元，講師包括導演馬丁史考西等名人。

Master Class的初期構想是將整套課程拆解成不同課題，由專業名人講師教授。Aaron說投資者不一定要相信創辦人，但他們必須相信你的創業點子與你的團隊，如果找不到對的團隊，投資人可以把你與整個團隊換掉。

創業初期有專業的Focus Group幫忙做測試，Focus Group就是一批專業的讀者或是專家，他們觀賞並檢驗影片提供意見。技術部份，Aaron認為收音與音效最重要。

Aaron Rasmussen新創立Outlier.org，以線上教學方式進行線上教育。



Giovanna Sun 孫韶蓮

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企業家、作家、策展人

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搜搜看APP共同創辦人

台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版品：商業叢書：Shopify電商創業寶典、小說：「掏金島-出賣紐約男友」