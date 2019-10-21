台灣藝術家莊志輝紐約個展

圖、文／Giovanna Sun 孫韶蓮

紐約台美藝術基金會與台灣新竹市文化基金會支持台灣藝術家莊志輝在紐約TRIBECA的E.TAY Galley舉辦開幕酒會並展出作品包括平面、立體等約30件。其中一件立體作品應用廢材結合聖誕燈創作，表現出他對紐約人物的觀察及節慶的歡愉感受。展期一直到11月17日。

「我們共同創造了我們，並形成一種假設且不可改變的生命模式。」By 莊志輝

來自台灣、思想獨特的藝術家莊志輝，近年特別關注世界產生的大量訊息與符號，並透視其隱藏的引喻。他總結多年的心得以「記。符號」為題創作並在紐約舉辦首次個展。莊志輝的作品突顯在虛實人生中，大眾效應影響人們從記憶中做選擇，並在重複、推疊中編碼出生命的符碼，以迎合社會的標準，卻淡忘自己存在的價值。他想揭示：『記憶可能是陷阱，不管是來自大多數人所謂正面或是負面的思維，他想透過創作思考如何解碼自己的人生。」

策展人楊素敏表示，「藝術家莊志輝展出作品形式創新、唯美而純粹，他嘗試將不容易操控的軟膠加熱塑形，在畫面呈現出空與凸的對比，象徵人所面臨的虛實之間的問題。從他深層隱喻的自省式創作，觀者可以投射出最真實的自心狀態

莊志輝紐約個展「記。符號」

展期：October 24 - November 17, 2019(二-六) 12-18 pm 地點Venue: TAAC TriBeCa/ E.TAY Gallery 地址：39 White St, New York, NY 10013

http://taac-us.org

新聞稿提供： 紐約台美藝術基金會理事長李美華 / 策展人楊素敏

圖片提供：台灣藝術家莊志輝 / 區塊鍊連接未來

文字編輯：台北收藏交易中心美國地區官方策展人孫韶蓮

Giovanna Sun 孫韶蓮

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出版品：商業叢書：Shopify電商創業寶典、小說：「掏金島-出賣紐約男友」