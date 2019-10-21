UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

▲機能與時尚真的難以兼得嗎？日本平價服飾UNIQLO近期推出的全新羽絨外套，帶給消費者另一種秋冬穿搭選擇。（圖／UNIQLO提供，下同）

消費中心／綜合報導

不少男生在冬天，經常一件外套走天下，若想擺脫過去穿不暖，或扭轉被麻吉、女友嫌棄不時尚的印象，勢必要挑一件既暖又潮的冬衣外套了。UNIQLO今年推出的「男裝特級極輕羽絨蓬鬆外套」全新升級，保暖的關鍵「羽絨量」升到一般羽絨外套的2.5倍，但出外攜帶仍輕盈方便。講求質感的UNIQLO也特別在意外縫線的表現，此次特別強化設計，讓外套不只可防絲絲細雨，更可抵禦冷冽寒風。剪裁上，袖口雖然有特別縮緊的加工，但可往裡收的效果，讓整體造型在手腕處俐落作結，更顯帥氣。顏色選擇上，除了不敗的黑色、卡其與軍綠色，還有令人眼睛一亮的澄橘色與亮灰色，就算是一介普通人，也能在蕭瑟的秋冬街頭成為最亮眼的時尚icon。

這幾年的女裝市場，可說是寬版上衣的天下，加上秋冬正是把衣櫃最底下的大學T、毛衣抽出來搭配的時候，已經稍有寬厚度的上半身，就可以搭配順著上半身弧度的外衣，讓造型看起來清爽不突兀。UNIQLO的「女裝特級極輕羽絨繭型外套」擁有順勢而下的時尚A-line剪裁，不管上半身有多怕冷、穿得再厚重，這件外套一上身，視覺感瞬間輕盈不少。想在下擺處做收緊的繭型效果，只要稍微拉緊抽繩，一秒就有截然不同的青春Q萌感。而稍顯尷尬、不免破壞整體時尚感的拉鍊，這次也被好好藏在門襟底下，看上去格外舒心。以粉霧質感設計的外套共有9色，選擇眾多，讓女孩們都能找到最適合自己的搭配。

▲ 提供保暖效果與亮眼造型的「蓬鬆」、「繭型」羽絨外套，穿上一秒就有明星範。

UNIQLO全新主打的男女外套，讓時尚潮哥蕭敬騰與文青女神溫貞菱，兩人看似大相逕庭的穿衣風格，竟然在各自搭配「蓬鬆」與「繭型」剪裁後，都分別演繹出超合拍的時尚感。蕭敬騰身上的澄橘色，格外展現秋冬難得一見的率性活力，潮流苦手只要在挑選單品時鎖定這個顏色，保證加分不出錯。溫貞菱選擇具有典雅氣息的霧綠色，簡單搭配帽T與寬褲，就是時下流行的休閒街頭感，一般女生這樣穿，更能散發出難以忽視的明星氣場。

▲套上Uniqlo全新羽絨外套的蕭敬騰與溫貞菱，舉手投足間都是一幅幅的時尚畫報。

持續進化的UNIQLO，也幫其餘萬年不敗的長銷款羽絨外套和背心，做細節上的提升。例如輕薄型、連帽型、長版大衣型的羽絨外套，不僅延續過去方便收納攜帶的特性，現在也跟著流行的腳步，將潮男潮女最重視的剪裁進化為極簡流線。躍上外套的色彩也更加繽紛，除了本來就為女孩推出的多彩設計，現在就連男生也有亮黃、活力紅等不同選擇。

▲特級極輕羽絨系列一直都是UNIQLO的長銷熱賣商品。

在乎消費者的實穿度，同時也關注時尚搭配與剪裁效果的UNIQLO，賦予秋冬必登場的羽絨衣不與時下潮流脫軌的樣貌，要讓羽絨粉們穿了驚歎「好看與實穿終於不再是兩條平行線」。旗下秋冬全系列進化升級的版型，固然是一大亮點，但乾淨單色的設計，亦是百搭出各種風格的關鍵，新鮮的潮流色調更在不知不覺間召喚出潛藏在每個人心中的時尚因子。2019秋冬就用美學升級的最新羽絨款式，跟上潮流脈動與時尚大勢！

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